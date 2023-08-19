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擺脫頻繁換藥之苦！現代敷料適度滋潤加速復原 減少傷口疼痛不適

擺脫頻繁換藥之苦！現代敷料適度滋潤加速復原 減少傷口疼痛不適
擺脫頻繁換藥之苦！現代敷料適度滋潤加速復原 減少傷口疼痛不適

Heho健康

過去總認為傷口保持乾燥、越乾燥越有利於傷口復原，但是近年研究發現，保持適度濕潤更能改善傷口的生長環境，加速組織再生和修復過程，現代敷料提供更方便、舒適且有效的傷口照護，減少換藥的疼痛和不適感。

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急診在第一線處理車禍受傷、摔跌傷、一般外傷等創傷害類傷口時，扮演著關鍵的角色，儘管擦傷只是輕微的皮膚損傷，但如果沒有得到適當的治療，也可能留下疤痕，除此之外，還會導致生活不便、換藥的麻煩及傷口不適等困擾。

傷口越乾越好？保持適當濕潤更能促進組織再生及修復

奇美醫院急診醫學部主治醫師徐鴻麟表示，過去認為乾燥環境有助於傷口的癒合，但根據 1962 年的研究指出，保持適度的濕潤狀態能夠改善傷口的生長環境，加速組織再生和修復的過程。這種濕潤環境有助於防止傷口表面過度乾燥，形成硬化和結痂，從而減少疼痛和不適感，同時提供傷口所需的水分和促進細胞生長。

隨著生醫科技的進步，傷口護理不斷演進，許多的現代敷料應運而生。傳統紗布敷料一直有黏附和換藥頻率高的問題，現代敷料是以高科技分子材料研發，具有高度的吸附滲液性、透氣性、殺菌功能和防水性，可以有效調節傷口的濕潤度，為傷口提供良好的生長環境。同時還能阻止外部細菌進入傷口，提供保護和促進傷口癒合的效果，換藥頻率更可以延長到數天一次。



現代敷料提升換藥舒適度 加速復原及減少換藥頻率

徐鴻麟指出，傳統的傷口敷料中，紗布是常見的選擇，但傳統紗布敷料換藥時容易黏附在傷口上，較易引起疼痛和不適感，加上傳統紗布敷料每天至少需要換一次，視滲液情形而定，有時甚至一天要換 2、3 次，使用上非常不方便。

而現代敷料具有高度吸收滲液性、透氣性、殺菌功能和防水性，使得每次換藥的頻率可以延長到數天一次。現代敷料不僅減少了病人換藥頻率，還大幅提升了治療及換藥的舒適度，同時能提高病人的康復速度和生活品質。

 換藥次數單次費用整體費用舒適度加速癒合
現代敷料3至5天 / 次差不多較好較好
傳統紗布至少1天 / 次差不多


不過目前外傷傷口並非現代敷料的健保適應症，因此病人需要自行負擔相關費用。根據傷口的大小和需求不同，使用現代敷料換藥的費用大致在數百元左右。儘管如此，與傳統紗布每天換藥所需的耗材費用相比，實際的差異並不是非常大。

文／賴以玲 圖／楊紹楚

諮詢專家：奇美醫院急診醫學部主治醫師徐鴻麟

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 擺脫頻繁換藥之苦！現代敷料適度滋潤加速復原 減少傷口疼痛不適

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