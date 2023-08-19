感念已逝生命　北市動物園「慰靈祭」今年首次對外開放

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推廣「生命教育」 讓孩子學習尊重生命台北市立動物園園長諶亦聰表示，台北市立動物園作為一個現代動物園，扮演著生命教育的重要角色，推廣「生命教育」已成為現代動物園教育及保育不可或缺的一環。
自1924年開始，延續幾十年來僅提供給園內員工緬懷往生動物的「慰靈祭」活動，今年特別於園區「生命紀念碑」旁設置感恩留言區，提供民眾以文字的方式， 一起緬懷對逝去動物的思念。希望藉由與粉絲們一同緬懷動物朋友們的過程，能夠撫慰大家因為失去牠們而感到哀傷的心情，感謝這些動物們曾經陪伴的溫馨回憶，讓民眾能夠懂得更尊重生命，並關心野外的動物族群。
園方表示，這次活動希望結合各級學校孩子常遇到的各種生命教育課題，讓老師和家長們帶孩子來探討生命教育議題，課本沒有直接教的，卻是大家一生中需要面臨且重要的課題，例如：
動物在民眾的生活中有什麼特別的意義？
為什麼動物園為已逝動物舉辦告別活動？
想對什麼動物表達哪些感謝的話？
衍伸到想對過世的親人說什麼話？
為什麼生命都有期限，愛卻能永恆存在？
大家可以從「生命的循環」學到什麼？
台北市立動物園園區內養育著300多種動物，且大多數的動物都是被國際自然保護聯盟（IUCN）認定為瀕危的物種，而這些動物野外族群所面臨的危機，往往是源自於人類不當活動。藉由「向生命學習–動物追思會」的活動，希望透過正向的角度，讓民眾進一步了解生與死的深刻意義，並學習共同尊重所有形式的生命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58949
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