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全球首例！清華大學硼中子捕獲治療獲醫材許可證「腦癌、肝癌都能受惠」

全球首例！清華大學硼中子捕獲治療獲醫材許可證「腦癌、肝癌都能受惠」
全球首例！清華大學硼中子捕獲治療獲醫材許可證「腦癌、肝癌都能受惠」

Heho健康

清華大學擁有全台唯一的研究用原子反應爐，轉型作為醫療用途後，開發出全球頂尖的硼中子捕獲治療（BNCT）技術，自 2017 年開始進行緊急醫療救治，今年 6 月獲衛福部醫材許可證「肝癌也能受惠」。

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清華大學表示，「清大中子放射照射系統」已於 6 月獲得衛福部核准，正式取得醫療器材許可證，象徵清華的硼中子捕獲治療技術已臻成熟，除了原有的頭頸癌治療基礎外，還能展開肝癌治療的人體臨床試驗。

中子放射照射系統為全球首例

清華原科中心主任葉宗洸表示，清華硼中子捕獲治療中心從 2010 年就開始進行第一階段臨床試驗，治療以其他方式治療卻仍復發的癌症的病患，有效控制或完全治癒比率高達 7 成，效果極佳。

目前清華大學硼中子捕獲治療建立的「清大中子放射照射系統」，歷時 3 年送件和審議，終於在今年 6 月取得衛福部頒發的醫療器材許可證，不僅是全國唯一、也是全球首例。



打破無效復發癌症才能申請

葉宗洸表示，清華原子爐取得醫療器材許可後，執行的臨床治療紀錄和實驗數據都將更具公信力。之前僅提供經傳統治療無效、再度復發的癌症病患申請，每次都得經衛福部專案核准方可執行，未來若成為常態性的第一線治療，將為全世界癌症病患帶來新希望。

北榮放射腫瘤科醫師陳一瑋表示，團隊在累積治療超過 3 百位病患的經驗後，對照射時間及放射劑量都有十分精準的掌握，是治療成功的關鍵，也是國外醫師推薦病患來台求治的信心來源。

半小時就能完成一次性治療

負責統籌照射工作的原科中心核能師劉鴻鳴表示，過去一般商用加速器必須先產生質子，再撞擊標靶產生中子，但清華原子爐能提供高品質、高強度、高穩定性的中子源。

原理是清華原子爐能直接自反應器取得中子，中子束更為穩定。因此多數患者只需照射一次、約 30 分鐘以內就能完成治療，減少往返醫院的時間。



下階段推進肝癌人體臨床試驗

而清大在治療腦癌、頭頸癌取得成功後，清華硼中子捕獲治療中心將下一階段的研發重點朝向肝癌。清華大學教授周鳳英早在 2016 年就研發出能作為治療肝癌標靶的含硼藥物──硼酸（BA）。

硼酸可選擇性積聚於肝腫瘤組織及增生的血管，經中子束照射後，能直接殲滅肝癌細胞並破壞供應肝腫瘤養份的血管，非常適合用來治療瀰漫式肝癌病患。

周鳳英表示，這項能拯救無數肝癌病患的重大研發成果，雖已完成大型動物實驗，並將技術轉移給廠商，但卻面臨經費不足及無法獲准進入臨床試驗的難題，未來希望能加速推進硼中子捕獲治療肝癌的人體臨床試驗，拯救更多病患。

圖、文／謝承恩

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 全球首例！清華大學硼中子捕獲治療獲醫材許可證「腦癌、肝癌都能受惠」

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