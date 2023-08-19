好市多再出包！兩商品再驗出致癌「環氧乙烷」　這5件事先了解

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據國衛院國家環境毒物研究中心資料，環氧乙烷是一種人造氣體，主要用於製造乙二醇，是拿來製造抗凍劑和聚酯的化學物質。環氧乙烷也用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒。
📍Ｑ為何總是進口產品被驗出？
由於環氧乙烷具有致突變性和致癌性的科學證據，歐盟是禁止將其用作殺蟲劑，在台灣也是禁用的農藥，但在美國環氧乙烷可用於燻蒸香料或藥草，也可能經由空氣而殘留在食物上，不過量非常少。
📍Ｑ有多少產品都曾被驗出環氧乙烷？
- 2023年：好市多油漬摩佐羅拉乾酪、Sonoma 精選乾酪綜合包、McCormick大蒜綜合香料調味粉。印尼廠商生產的Indomie特色雞肉風味湯麵。韓國泡麵NONGSHIM農心超進化辛碗麵（豆腐泡菜味）。
- 2022年：哈根達斯污染環氧乙烷食藥署經盤點國際警訊，對比輸入紀錄，發現進口台灣的產品中有5項產品受影響，業者預防性暫停販售。貿易商進口的韓國三養火辣雞肉風味鐵板炒麵（咖哩風味）。
- 2021年：GODIVA冰淇淋也曾被檢出含有超過歐盟標準，緊急下架回收。
📍Ｑ吃進肚會怎麼樣嗎？
萬一吃下殘留環氧乙烷的食品會致癌嗎？成大副校長、環境微量毒物研究中心主任李俊璋曾說明，他認為其含量應很低，不至於造成健康危害，提醒民眾不必太過擔心。
📍Q長期接觸會有問題嗎？
顏宗海醫師表示，環氧乙烷已經被世界衛生組織的國際癌症機構列為一級致癌物，長期接觸之下會增加血癌也就是白血病的風險，也會有誘發神經學疾病，造成頭痛、頭暈的狀況發生。他提到只要有驗出一級致癌物，主管機關一定會要求要下架，如果民眾近期內有攝取相關的食物，同時覺得身體微恙，最好的方式就是到醫院做檢查，會比較安心。