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夜驚不等於中邪，可能與大腦發育有關
台大醫院醫訊則補充，孩子此時也常有心跳加速、冒汗、呼吸急促的表現，爸媽無論如何勸哄都無法使孩子安靜下來。而夜驚通常持續約 5 至 10 分鐘，結束後通常可再度回復深度睡眠，有趣的是此時他們並不清楚自己在做什麼，隔天早上也不會有印象到底發生什麼事，因此也不需強硬叫醒他們。
有時夜驚可能會與惡夢搞混，孩子睡到一半會感到驚恐害怕，分不清楚現實和夢境，因而被嚇醒，黃士倫提到，孩子可能會鑽進父母的被窩裡，此時父母只需要安撫讓他們睡回去即可。
不過長輩常有孩子半夜啼哭就是中邪的觀念，但台大醫院提到，夜驚與中邪無關，目前夜驚被推測是因兒童深沈睡眠期及快速動眼期兩者佔夜晚睡眠的比例皆很長，且大腦發育尚未成熟，導致兩者會有不正常的切換，進而發生夜驚。2 歲至 3 歲的孩子中，約有 1%～6% 會發生這樣的困擾。
找到對的安撫方式，可有效面對寶寶夜驚
如何預防孩子夜驚呢？黃士倫提到，只要維持正常作息規律，白天別讓孩子玩得太累，晚上又太晚入睡，舉例來說，白天遊樂場瘋玩整天沒午睡，晚上又晚睡，就容易造成夜驚。另外睡前若讓眼睛一直接觸手機藍光，可能會增加大腦皮質活耀，盡量避免對睡眠才有幫助。
若遇上孩子夜驚或惡夢，安撫相當重要。黃士倫補充，半夜急診常會碰到家長帶著媽媽帶著深夜哭鬧不安的寶寶就診，他強調重要的是區分孩子的哭鬧「是不是能被安撫的哭鬧」。假如孩子哄騙安撫超過 15 至 20 分鐘，建議立即帶來醫院做檢查，先前就曾遇到約 1 歲半，且半夜啼哭不已的孩子，經診斷後竟是腸套疊，因此父母也千萬不可大意。
如果是可以安撫的哭鬧，黃士倫也補充，每個孩子喜歡的安撫模式都有所不同，一般喜歡抱著哄哭，或吃奶嘴、或用音樂鈴等。也有的孩子則喜歡白噪音，或者喜歡上車兜風。有些「磨娘精型」的孩子，即便半夜一點也需用如此特殊的方式哄睡，爸媽非常辛苦。但重要的是，觀察孩子是否能安撫，以及找到對的方式，遇到夜驚、啼哭也能盡速處理。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：秀傳紀念醫院急診醫學部兒科主治醫師黃士倫
參考資料：台大醫院、東元醫院
文章授權：Facebook 黑倫醫師x健康諮詢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 鬼門開寶寶變愛哭？認識「嬰兒夜驚」，半夜哭不停醫教 5 招安撫