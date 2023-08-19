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書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢指出，胃食道逆流、腸躁症等腸胃道常見疾病常常都是交感神經、副交感神經失調造成，也因此與心情、壓力都有關，短期出現可能是當下有煩心事，長期發生則可能是交感神經、副交感神經已經亂，或是有慢性病影響協調。
此外，邱展賢說，很多患者會有多重症狀同時出現，比如賁門開合失調產生的胃食道逆流、胃蠕動異常等同時發生，雖然有些症狀感覺起來非常類似，但其背後都有不一樣的機轉、刺激的神經節也不同。
食道相關異常有哪些？
如果以食道相關方式表現異常，邱展賢指出，胃食道逆流、食道蠕動異常等都是可能的表現方式，有些患者會出現打嗝、吞嚥時有卡住的感覺，甚至吐酸水等情況，也有些病患會出現食道蠕動方向完全相反的情況，這也是為什麼有些人吃西瓜的時候，即使已經吞下去、卻還能把西瓜籽倒吐出來的原因。
邱展賢表示，如果是胃食道逆流，除了使用藥物治療，建議從生活習慣、飲食習慣開始調整，包括戒菸戒酒、過重者減重、睡前 2 到 3 小時避免飲食、少師刺激性食物或含咖啡因飲料等，也避免快速進食或吃太飽。
至於食道蠕動異常，邱展賢說，目前治療相關症狀的藥物多是老藥，但不是所有患者服用後都會出現改善，因此食道蠕動問題，還是建議民眾靠細嚼慢嚥、生活習慣改善來調整，並適當的舒壓、緩解焦慮，對於此類症狀的改善會比吃藥效果更好。
什麼情況算是腸躁症？
如果交感神經、副交感神經失調的表現以腸躁症形式出現，邱展賢說，患者會出現便秘、拉肚子交替的情況，以拉肚子為參考點來看的話，通常是飯後 20 分鐘出現脹、絞痛等不適感，但通常上個廁所、甚至放屁後就會改善。
邱展賢提到，腸躁症與胃蠕動異常、胃痙攣的表現並不相同，胃蠕動異常通常是食物吃下去之後，一整天無法順利排出，也因此導致患者後續的進食意願低落、導致日常飲食受到影響。
至於心胃症候群，邱展賢說，交感神經除了刺激腸胃蠕動，也會影響到心跳，進而產生心跳過速或過慢的情況，因此有些患者會在進食後心跳異常增快、胃痛導致昏厥、甚至有人因此心跳停止，前兩天他就有一位病人因為腸胃炎大痛昏倒，家人發現患者當下已經沒有脈搏、昏了一分鐘兩分鐘才醒來。
什麼情況才需要就醫？
若民眾出現相關症狀，應該自己買藥、還是前往醫療院所求診，邱展賢指出，要視痛的時間、時間長短、疼痛感強弱、有沒有影響進食或排便等來做判斷，如果一週才發一次，可以不用那麼緊張，不少症狀是偶一發生，可能壓力解除突然就好了。
邱展賢也建議，民眾在症狀發生後，可以做一下筆記，回想當天發生什麼事情、發作前吃了什麼等，也可以記下疼痛的位置在哪裡，一般會以肚臍為準、分上腹與下腹，再區分左右兩邊，後續就醫時也可以提供給醫師作為診斷參考。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 焦慮讓交感神經錯亂！腸胃道直接造反，醫解析應對策略