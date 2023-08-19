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(國泰)乳癌術後將面臨哪些身體狀況？　了解術後飲食、運動、管路、傷口照護！

(國泰)乳癌術後將面臨哪些身體狀況？　了解術後飲食、運動、管路、傷口照護！
(國泰)乳癌術後將面臨哪些身體狀況？　了解術後飲食、運動、管路、傷口照護！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】經過影像檢查後，乳癌患者若沒有遠端器官轉移，通常手術會是第一線治療。不過，許多患者常會因為不瞭解術後狀況而感到慌張。乳癌手術後到底該注意什麼？該如何進行術後照顧？國泰綜合醫院社區護理組個案管理師林家甄，從術後返室開始一一說明患者會遇到的身體狀況以及照護方法。

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術後返室可能噁心、想吐　飲食該注意什麼？

乳癌患者進行全身麻醉手術後，受到藥物影響，患者醒來可能會有噁心、想吐等情形，因此應注意進食時間點、飲食型態。

林家甄個管師提到，由於每個人對麻醉藥的敏感度不同，術後返室通常只要沒有噁心想吐的現象，會建議先以一小口小口方式喝水，觀察20－30分鐘，如果也沒有噁心嘔吐的感覺，就可以開始進食，飲食型態正常並且酌量進食就好，不過可以多攝取蛋白質來促進傷口癒合。

術後放置哪些管路？　有哪些照護、注意事項？

而術後的管路放置及照顧也是許多患者在意的部分。林家甄個管師表示，一般術後不會放置尿管，除非加上重建手術時間過長才會放置尿管，提醒乳癌患者術後若有尿意感須下床上廁所時，應採漸進式下床方式，避免姿勢性低血壓而在廁所昏倒。

此外，術後傷口周邊會留置一條引流管。林家甄個管師提到，引流管是利用負壓原理引流血水、組織液，外型像一顆小型手榴彈，護理師會協助倒出引流液並計算總量，而醫師會評估總量，約每日小於20－30 c.c.會移除引流管，患者只需留意引流管蓋子是否脫落，注意管路不要牽扯、反摺等影響引流即可。

小心術後傷口感染　疼痛可與醫師討論藥物使用

至於術後傷口也是需要注意的部分，林家甄個管師表示，術後傷口外觀會用彈性繃帶或術後衣加壓，減少出血、組織液滲出，術後傷口約在10－14天拆線癒合，在這期間患者應保持傷口乾淨、乾燥，並注意傷口發炎感染問題，若有紅、腫、熱、痛、異常分泌物、發燒等情形應立即回診。

關於術後傷口疼痛問題，林家甄個管師提到，在患者開始進食後，隨餐會提供口服止痛劑服用，不過疼痛感受是主觀的，如果口服藥服用後疼痛仍無法緩解，患者可以跟醫師討論，是否增加其他針劑類止痛劑。

多活動避免合併症　術後怎麼運動才正確？

雖然術後會有傷口、疼痛等問題，但患者仍要多多下床活動。林家甄個管師表示，因為乳癌手術採全身麻醉，多活動可以減少肺部合併症，鼓勵患者術後隔天可採漸進式多下床走動。

另外，乳癌術後因摘除淋巴結、放射線治療等因素，可能會影響淋巴循環。因此，林家甄個管師建議，在傷口逐漸癒合後，以不痛為原則，可採漸進式做爬牆、梳頭、轉繩運動，每日2－3次，1次10－30分鐘不等，並持之以恆地做，才能達到預防勝於治療之目的。

資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/265-2-2.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58925

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