農曆7月不只要普渡！鬼月必拜「5大重要日子」　供品、拜法懶人包

我是廣告 請繼續往下閱讀
鬼月第一個要祭拜的日子就是鬼門開，普遍會在家門口或公司、店面門口準備供品祭拜，為好兄弟辦一場簡單樸素的「接風宴」。
📍怎麼拜
不需準備太豪華的菜色，可準備一些小糕點就好；另外也別忘了準備毛巾、牙刷、牙膏、香皂、鏡子等用品，讓好兄弟們可以稍作休息再上路前往目的地，最後在燒點金紙，讓好兄弟們帶著身上，體現了農曆七月「慈悲月」救濟、互助、互重的精神。
🟡七月初七「七娘媽聖誕」
七月初七為七娘媽聖誕，台灣民間相信七娘媽除了普渡眾生外，更會守護庇佑孩子；家中有幼嬰的民眾，也別忘了七月初七這天也是床母的生日；同時也是學生的守護神「魁星爺」的誕辰，考生在這天可祭拜魁星爺祈求考運亨通；想求姻緣的也不能錯過七夕這個好日子，可以到月老廟求紅線。
📍怎麼拜
七娘媽聖誕，可以在七月初七傍晚在家門口擺桌祭祀，準備糖粿、圓仔花、雞冠花、茉莉花、樹蘭、胭脂、白粉、雞酒、油飯、牲禮、圓鏡來祭祀七娘媽。此外，還需準備一座紙紮的「七娘媽亭」，代表孩子在其庇護下已經平安長大成人，最後再將七娘媽亭投入火中奉獻給七娘媽。
至於家中有幼嬰的，則要記得祭拜床母，床母沒有塑像和畫像，將供品直接擺於床上，不用擺上筷子（據說是怕床母拿筷子來教訓小孩）。上香祝禱後，就可以焚燒金紙和床母衣、收拾供品，因為床母須全心全意照顧孩子，不拜太久就是避免床母分神分心。且祭拜床母也不能供酒，擔心床母會因酒醉無法照顧孩子。
🟡中元普渡
普渡並沒有限定哪一天，事實上根據各地習俗和習慣不同，農曆七月幾乎天天都有人在普渡，但都是挑選下午、傍晚到天黑前這段時間，不少人會選在七月十五當天跟地官大帝聖誕一同準備。
📍怎麼拜
供品準備一般人吃的菜色即可，最好是雞、鴨、魚、肉、菜、飯、糕點、餅乾、飲料、香菸和酒都能齊全準備，別忘了每一道都要插上香讓好兄弟得以食用；此外，臉盆裝水、毛巾、鏡子、胭脂、梳子等梳妝打扮的用具也不能少。若是選在七月十五中元節要祭拜的對象很多，祭拜的順序為，（地官大帝）、拜祖先、地基主、好兄弟。
🟡七月十五「地官大帝聖誕」
三官大帝中地官大帝的聖誕，地官大帝掌管地府五嶽大帝、五嶽眾真人等一切事務，也負責考察所有人的功過福禍。因此，在農曆七月十五這天，許多人會把握這個大好機會祭拜地官大帝，並好好懺悔自己犯的錯、改過自新。
📍怎麼拜
農曆七月十四日深夜11點至隔日凌晨1點，或是農曆七月十五日早上9點至11點，準備香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、金元寶（至少10顆）、疏文奏表，接著焚香祭拜並恭祝地官大帝聖誕後，再一併恭請其為自己赦免因果業障。
疏文奏表和金紙一同焚化，地官大帝便會指派速記官來收走疏文奏表，地官大帝看過疏文奏表後，指派灶神查證事實，若最終結果決定赦免的話，便會吩咐改原司處理，農曆七月底前就能將因果業障消除。
🟡七月三十「地藏菩薩佛辰日、鬼門關」
掌管地獄的地藏王菩薩，是救渡地獄中受苦眾生的大菩薩，祂有求必應的靈驗傳說，也讓信眾們津津樂道，在農曆七月三十，地藏王廟會舉辦祭典、關鬼門，又稱「謝燈篙」，各寺廟撤掉燈篙後再舉行祀禮，讓好兄弟們知道在經過整整一個月的豐盛供養後，吃飽飽喝飽飽、整理得乾乾淨淨後，終於要登出陽間、返回陰間。除了到一些大廟如地藏王廟、城隍廟等一同祭祀好兄弟外，也可在自家門口簡單擺桌祭祀，記得別準備得太豐盛，以免好兄弟們捨不得回陰間。
📍怎麼拜
跟鬼門開時的拜法差不多，唯獨時間需要提早，最好是在中午十二點到下午一點之間，供品則可選擇泡麵、罐頭、餅乾、白米、油、鹽巴等，讓好兄弟們可以將乾糧帶回陰間，象徵在明年七月前都不愁吃。在自家門口擺放桌子，不得在家門內，以免好兄弟以為被邀請進屋，而祭拜好兄弟一樣不需設置香爐，只須用杯子裝八分滿的白米，將香束各插一支在供品上後，剩餘的香則在拜完後插進米杯裡即可。
鬼門關一樣需要準備普渡公的供品，因此可別把供品全插上香，通常普渡公的供品會稍微墊得比較高，與好兄弟的供品有所區隔。在準備給好兄弟們最後一餐中，也要多為地藏王菩薩多準備一份素果、壽桃、素菜等素食供品，將供品擺放在自家神明廳前，並且點香誠心祭拜，在家普渡外也能同時祝壽地藏王菩薩。