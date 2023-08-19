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BNT 公司於新冠肺炎期間推出疫苗產品、但台灣官方多次試圖採購未果，最終由民間企業與團體協助購買，最終取得 1,500 萬劑疫苗，但今年年初美國發布 BNT 雙價疫苗安全警訊，指出相關產品恐增加 65 歲以上長者缺血性腦中風發生可能性。
雖官方持續與 BNT 洽談新冠疫苗與該公司其他產品採購事宜，但自今年 3 月起，BNT 至少 3 度推遲會談，終於今天下午 2 點正式於疾管署拜會衛福部相關部會代表，與醫事司、疾管署、食藥署、國健署、國衛院等進行討論，逾 2 小時會議後，由莊人祥主持記者會、說明討論情況。
雙方尋求合作與法規意見交流
莊人祥表示，此次 BNT 來訪主要是尋求合作及法規意見交流，今由衛福部次長周志浩主持，BNT 方由首席商務長 Sean Marett 及法務總監 Amy Lynn Greenstein 代表公司出席會議，並與 BNT 總部連線，會中論及新冠肺炎變異株疫苗、癌症治療藥物的研發及創新。
此外，莊人祥說，我方於會中提及目前台灣國內疫情現況、新冠肺炎疫苗存量及現存合約，表明今年新冠疫苗量充足、與莫德納公司尚有 1,427 萬劑疫苗合約，但未來疫情演變、是否會有不足要視情況而定，故也就往後疫苗採購可能性進行意見交流。
BNT 對台臨床試驗感興趣
會中 BNT 公司亦分享 mRNA 平台及其他癌症新藥的研發進度。莊人祥說，該公司就新冠肺炎變種病毒 XBB 研發的疫苗，正在向美國食品藥物管理局（FDA）申請正式藥證，且有意向台提出申請，我方也建議可考慮自費市場，該公司亦著手開發流感與新冠肺炎疫苗。
莊人祥提到，雙方就在台灣申請疫苗及藥品之臨床試驗與查驗登記的法規進行交流，我方亦建議該公司，可使用國衛院的「台灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）」作為媒合平台，歡迎BNT公司來台執行臨床試驗，BNT 亦對台灣臨床試驗平台表達興趣。
此外，昨日北榮與 BNT 公司已簽署合作備忘錄、合作進行新藥研發，BNT後續將在台灣設立臨床試驗據點，進行新藥及生物醫學科技的研發，並提供更多晚期及頑固性癌症病人參與免費開發中藥物的臨床試驗的機會。
BNT新冠雙價疫苗警訊追蹤中
至於美國對該公司新冠肺炎雙價疫苗發布的警訊，莊人祥表示，該公司於會議中亦對相關問題進行回覆，並表示相關風險仍在持續監測中，但沒有進一步訊息，而目前美國疾管局對65歲以上族群可同時接種 mRNA 疫苗與流感疫苗的建議沒有改變。
圖、文／林志怡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 3度推遲會談！BNT今午後拜會衛福部，對台臨床試驗平台表興趣