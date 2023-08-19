安全座椅可放前座？先穿外套再繫安全帶？　釐清6迷思減少孩子乘車死亡！

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錯誤迷思一 剛出生、4歲以上不用安全座椅根據國健署106年國民健康訪問調查結果顯示，未滿1歲嬰兒乘坐轎車時，有近2成家長不常將寶寶安置在安全座椅上。許多人認為新生兒還小、不會自己坐，所以抱著就好，不用用到安全座椅。
不過，國健署提醒，交通部《小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法》規定「2歲以下幼童應安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位」，因此即使是剛出生的新生兒，也應依規定確實使用汽車安全座椅。
此外，雖然法規只規定2歲以下、2－4歲且18公斤以下須使用安全座椅。但靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長許雅荏表示，4歲以上的孩童，須依身高、體重等評估，若無法繫安全帶就須使用安全座椅。
交通部也表示，12歲以下的孩童須坐於後座，4－12歲或18－36公斤孩童若安全帶不會勒到脖子可以直接繫安全帶，但若會勒到脖子則須用增高型坐墊、學童用或幼童用安全座椅。
錯誤迷思二 距離近抱一下就好不用安全座椅無論行車距離長短，家長都應該為孩子使用適齡之汽車安全座椅，千萬不要覺得距離近不需要，因為距離遠近根本不是問題，衝擊的力道才是重點。
台灣兒科醫學會理事彭純芝表示，有研究指出，意外的衝擊力約為孩童體重的30倍甚至更高，家長抱著寶寶時如果發生車輛撞擊，手臂是無法阻擋承受其衝擊力的，寶寶很可能會因為撞擊慣性，而被拋出車外。
錯誤迷思三 坐安全座椅會哭鬧只好抱著安撫有些家長會因為孩子哭鬧就不使用安全座椅，或是認為抱著比較能夠安撫孩子，也比較方便因此就不用安全座椅。彭純芝理事指出，這是民眾最常中斷使用安全座椅的原因，但抱並不是解決哭鬧的方法，很多孩子不會一抱就不哭，應該是要找到哭鬧的原因（如：想睡、感到無聊等）。
國健署也表示，家長應以安全為第一考量，不可以因為孩子哭鬧就不使用安全座椅，哭鬧可能有很多原因，建議家長可以先將車輛停於路邊，檢查孩子是否因為乘坐汽車安全座椅而感到不適，或是其他哭鬧原因所致。
切記一定要將車輛停下，才可讓孩子離開安全座椅抱起來安撫，或了解哭鬧的原因並進行處理。彭純芝理事提醒，千萬不要為了大人一時方便，造成孩子的危險。
錯誤迷思四 安全座椅安裝前座、面朝前方一般坐在車上都會面向前方，而不會面向後方，因此許多家長在使用安全座椅時也會自然覺得孩子應該面向前方，而且覺得讓孩子坐在前座，家長比較能夠察覺孩子的狀況。
不過，許雅荏處長表示，安全座椅應安裝於後座，並選用後向式安全座椅，因為安裝在前座，若發生意外氣囊爆開對孩子而言是個危險，而且當車受到衝擊時，人通常是先往前拋再往後甩，所以應用後向式安全座椅讓後背最有肉的地方去抵抗撞擊慣性，而且嬰幼兒頸部脆弱，後向式也能降低頭頸、脊椎傷害。
交通部《小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法》也規定，2歲以下幼童應安置於車輛後座，並用後向式安全座椅，同時也建議2－4歲且18公斤以下幼童優先選用後向式安全座椅。
錯誤迷思五 安全座椅的安全帶越緊越好安全座椅應該穩固不搖晃，座椅的安全帶也應確實為孩子繫上，才能發揮保護作用，但安全帶並非越緊越好，太緊反而會造成不適、危險。許雅荏處長提到，安全帶應保留一指寬的空隙。
交通部也提醒，安全座椅肩帶應固定於孩子肩膀，若安全帶離頸部太近會有勒頸危險，離肩膀太遠則無束縛效果，而且安全帶不可扭曲或翻轉；若是使用車用安全帶也應注意，安全帶應橫過肩膀及胸前，且腰帶須位於骨盆位置。
錯誤迷思六 天氣冷先穿外套再坐安全座椅天氣冷的時候，家長怕孩子著涼會讓孩子穿上外套再坐上安全座椅，但這其實暗藏危機，尤其是羽絨外套，彭純芝理事表示，羽絨外套布料光滑，當車輛發生撞擊時，孩子很容易滑脫甩出去。
而且外套若較為蓬鬆，安全帶繫附的時候可能會大於一指寬的空隙，增加孩子滑脫受傷的風險。因此，國健署建議，應避免穿著蓬鬆、光滑材質的衣物，選擇貼身衣物，若需要額外保暖措施，可於孩子固定在安全座椅上後再將羽絨外套等蓋在孩子身上。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58902
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