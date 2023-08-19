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安全座椅可放前座？先穿外套再繫安全帶？　釐清6迷思減少孩子乘車死亡！

安全座椅可放前座？先穿外套再繫安全帶？　釐清6迷思減少孩子乘車死亡！
安全座椅可放前座？先穿外套再繫安全帶？　釐清6迷思減少孩子乘車死亡！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】開車出遊玩，許多家長都知道應讓幼童坐上汽車安全座椅，才能避免意外事故發生時孩子受傷甚至死亡。不過，仍有許多家長對安全座椅有錯誤的認知、迷思。健康醫療網整理常見6大迷思，透過國健署、交通部、台灣兒科醫學會、靖娟兒童安全文教基金會說明，帶民眾了解安全座椅正確使用知識。

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錯誤迷思一　剛出生、4歲以上不用安全座椅

根據國健署106年國民健康訪問調查結果顯示，未滿1歲嬰兒乘坐轎車時，有近2成家長不常將寶寶安置在安全座椅上。許多人認為新生兒還小、不會自己坐，所以抱著就好，不用用到安全座椅。

不過，國健署提醒，交通部《小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法》規定「2歲以下幼童應安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位」，因此即使是剛出生的新生兒，也應依規定確實使用汽車安全座椅。

此外，雖然法規只規定2歲以下、2－4歲且18公斤以下須使用安全座椅。但靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長許雅荏表示，4歲以上的孩童，須依身高、體重等評估，若無法繫安全帶就須使用安全座椅。

交通部也表示，12歲以下的孩童須坐於後座，4－12歲或18－36公斤孩童若安全帶不會勒到脖子可以直接繫安全帶，但若會勒到脖子則須用增高型坐墊、學童用或幼童用安全座椅。

錯誤迷思二　距離近抱一下就好不用安全座椅

無論行車距離長短，家長都應該為孩子使用適齡之汽車安全座椅，千萬不要覺得距離近不需要，因為距離遠近根本不是問題，衝擊的力道才是重點。

台灣兒科醫學會理事彭純芝表示，有研究指出，意外的衝擊力約為孩童體重的30倍甚至更高，家長抱著寶寶時如果發生車輛撞擊，手臂是無法阻擋承受其衝擊力的，寶寶很可能會因為撞擊慣性，而被拋出車外。

錯誤迷思三　坐安全座椅會哭鬧只好抱著安撫

有些家長會因為孩子哭鬧就不使用安全座椅，或是認為抱著比較能夠安撫孩子，也比較方便因此就不用安全座椅。彭純芝理事指出，這是民眾最常中斷使用安全座椅的原因，但抱並不是解決哭鬧的方法，很多孩子不會一抱就不哭，應該是要找到哭鬧的原因（如：想睡、感到無聊等）。

國健署也表示，家長應以安全為第一考量，不可以因為孩子哭鬧就不使用安全座椅，哭鬧可能有很多原因，建議家長可以先將車輛停於路邊，檢查孩子是否因為乘坐汽車安全座椅而感到不適，或是其他哭鬧原因所致。

切記一定要將車輛停下，才可讓孩子離開安全座椅抱起來安撫，或了解哭鬧的原因並進行處理。彭純芝理事提醒，千萬不要為了大人一時方便，造成孩子的危險。

錯誤迷思四　安全座椅安裝前座、面朝前方

一般坐在車上都會面向前方，而不會面向後方，因此許多家長在使用安全座椅時也會自然覺得孩子應該面向前方，而且覺得讓孩子坐在前座，家長比較能夠察覺孩子的狀況。

不過，許雅荏處長表示，安全座椅應安裝於後座，並選用後向式安全座椅，因為安裝在前座，若發生意外氣囊爆開對孩子而言是個危險，而且當車受到衝擊時，人通常是先往前拋再往後甩，所以應用後向式安全座椅讓後背最有肉的地方去抵抗撞擊慣性，而且嬰幼兒頸部脆弱，後向式也能降低頭頸、脊椎傷害。

交通部《小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法》也規定，2歲以下幼童應安置於車輛後座，並用後向式安全座椅，同時也建議2－4歲且18公斤以下幼童優先選用後向式安全座椅。

錯誤迷思五　安全座椅的安全帶越緊越好

安全座椅應該穩固不搖晃，座椅的安全帶也應確實為孩子繫上，才能發揮保護作用，但安全帶並非越緊越好，太緊反而會造成不適、危險。許雅荏處長提到，安全帶應保留一指寬的空隙。

交通部也提醒，安全座椅肩帶應固定於孩子肩膀，若安全帶離頸部太近會有勒頸危險，離肩膀太遠則無束縛效果，而且安全帶不可扭曲或翻轉；若是使用車用安全帶也應注意，安全帶應橫過肩膀及胸前，且腰帶須位於骨盆位置。

錯誤迷思六　天氣冷先穿外套再坐安全座椅

天氣冷的時候，家長怕孩子著涼會讓孩子穿上外套再坐上安全座椅，但這其實暗藏危機，尤其是羽絨外套，彭純芝理事表示，羽絨外套布料光滑，當車輛發生撞擊時，孩子很容易滑脫甩出去。

而且外套若較為蓬鬆，安全帶繫附的時候可能會大於一指寬的空隙，增加孩子滑脫受傷的風險。因此，國健署建議，應避免穿著蓬鬆、光滑材質的衣物，選擇貼身衣物，若需要額外保暖措施，可於孩子固定在安全座椅上後再將羽絨外套等蓋在孩子身上。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58902

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