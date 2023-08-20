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國標舞臺灣大獎賽職業公開組拉丁　陳楊奕、高聖玟拿下第6

▲世界職業公開組拉丁第六名陳楊奕與高聖妏。（主辦提供）
▲世界職業公開組拉丁第六名陳楊奕與高聖妏。（主辦提供）

運動中心/綜合報導

2023世界國標舞臺灣大獎賽今日(8/19)於臺中洲際迷你蛋拉開序幕，本屆賽事由臺中市政府和中華民國運動舞蹈推廣協會共同主辦，臺中市政府運動局副局長游志祥致詞表示：「非常榮幸可以看到國內外的優秀選手能來到臺中，在國標舞大獎賽這個舞臺上一起展現對夢想的堅持。」而本次共有超過30多隊自世界各國的專業舞者同場競技飆舞，不僅提升了賽事的競技水平，更吸引到上百位的觀眾到場觀賞。在賽後主辦方也特別邀請世界巨星進行壓軸表演舞，燦爛眩目的高超舞技令現場觀眾看得是直呼過癮，而本次國標舞大獎賽最終在眾人的歡呼聲中完美地寫下句點。

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2023年世界國標舞臺灣大獎賽分為單人組及雙人組，而各組再分為職業、業餘及各年齡級別賽事，最受關注的世界職業公開組摩登由Stas Portanenko & Nataliia Koliada在眾菁英舞者中脫穎而出，奪下冠軍頭銜；世界職業公開組拉丁由來自義大利的Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova拿下冠軍，在賽後受訪時提到：「這是我們第一次來參加這個賽事，除了感受到主辦方相當用心且專業地準備，整體比賽場地的氛圍也讓人相當享受。我們都很喜歡臺中這個城市，對於能來到這邊參與比賽感到非常開心。」

在地主選手的部分，李瑾曄&許妤謙面對全場觀眾仍然毫不怯場，以精湛的舞技及自信搏得評審認同，為臺灣拿下了亞洲業餘公開組摩登第五名、世界業餘十項錦標賽摩登第五名。賽後兩人受訪時表示本次因為參加的項目較多，不管是賽前或是比賽當天的準備都會相對困難一些，身體也會有較明顯的疲憊感。而陳柏澄&黃子盈兩位搭檔已久的組合，也以穩健的表現在國際16歲以下公開組摩登獲得第四名。

 本次代表臺灣挑戰亞洲職業公開組拉丁的陳楊奕&高聖玟，在國內外眾多好手的競爭下仍然突破重圍，闖入決賽並奪得第三名。隨後更在世界職業公開組拉丁奪得第六名，受訪時表示：「雖然知道有眾多國外好手參賽競爭，不過是在國內比賽環境較不陌生，心態上也相對放鬆，更能盡情去展現出練習的成果。」

▲亞洲業餘公開組摩登與世界業餘十項錦標賽摩登第五名李瑾曄與許妤謙。（主辦提供）
▲亞洲業餘公開組摩登與世界業餘十項錦標賽摩登第五名李瑾曄與許妤謙。（主辦提供）

 

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