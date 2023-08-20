7-11價格牌藏3種顏色！「背後超貼心用途」曝光：一堆人不知道

扁平足能預防嗎？10歲前利用三招有助足弓發育

扁平足能預防嗎？10歲前利用三招有助足弓發育
扁平足能預防嗎？10歲前利用三招有助足弓發育

Heho健康

5 歲的孩子走路晃晃的，站立時沒有看到足弓，父母看到這樣擔憂「這是就是扁平足嗎？」事實上，兒童足弓約在 2-6 歲開始發育，最晚在 10 歲前發育完全，復健科醫師提醒：「在這階段若能早期介入治療，是有機會預防兒童功能性扁平足問題。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
扁平足容易走路不穩、影響運動表現

扁平足是指站立時腳的內側足弓消失，腳的承擔體重效果變差，造成無法久站或行走過久。衛生福利部臺北醫院復健科黃尚阡醫師表示：「孩子發育的過程中，家長可多觀察留意兒童的平衡與行動能力、觀察及追蹤足弓的形成，藉由環境刺激、安排足部訓練，都能幫助兒童足部肌肉發育、增加足部穩定性。」

若家長發現孩子足弓有異常，及早發現、即時預防與治療都能，降低形成扁平足的機率，尤其對於扁「平足兒童」行走狀態與能力更是至關重要。

但如果真的被醫師診斷為「扁平足」會對身體產生什麼樣的影響？黃尚阡說：「功能性扁平足是一種足部結構異常的狀態，例如足弓處過度平坦或是過度降低，使足部失去避震功能、腳承受過多壓力，造成足部不適、疼痛，使走路步態不穩、影響行動能力、無法順利進行喜歡的活動或運動，甚或是使運動表現不佳。」



兒童扁平足治療！須把握在2-6歲黃金時間

黃尚阡提醒家長們：「平時多關注兒童的足部健康，若觀察到兒童出現足部疼痛、步態不穩或姿勢問題等，把握在 2-6 歲黃金治療期介入治療，避免錯過最佳治療時機。」

日常生活中家長可透過以下方式，剌激兒童的足底部肌肉，復健科楊敏君物理治療師擬出三種幫助兒童足部肌肉發育、加強足弓發育與增加足部穩定性的方式：

  • 增加赤腳時間：鼓勵兒童赤腳活動，透過赤腳行走在室內地板或是柔軟踏墊等平面上。
  • 多樣化的地面刺激：帶領兒童赤腳踩踏草地、沙灘、泥土等，包括不同的地面材質和高度。
  • 進行足部運動訓練：將衛生紙或細繩放在兒童前方的地面上，鼓勵及引導兒童以腳趾撿拾衛生紙，可以搭配數數字或唱歌，也能增加難度，例如請兒童夾住衛生紙的腳要能做上下移動，且維持衛生紙不滑落。
日常訓練增加足部肌肉力量

日常生活中也能在地面上放置不同形狀和高度的物體，讓兒童走在物體上面，或是在指定形狀或顏色的障礙物上進行跳躍，又或是帶兒童玩跳繩，都能增加訓練的趣味性與提高兒童參與動機，可鍛煉能增強足部肌肉力量和靈活性，

每次訓練的時間與次數根據兒童的能力進行調整，家長若有疑問也可透過復健科醫師、治療師評估並安排合適的治療方式，例如以環境刺激和居家活動訓練，剌激及改善功能性扁平，如果家長未注意及處而錯過黃金期，長大可能產生對身體健康較大的影響。



文、王芊淩／圖、巫郡俊

延伸閱讀：

你是扁平足嗎？觀察 6 個特徵 及早矯正治療防變形

寶寶走路常跌倒該穿矯正鞋嗎？扁平足居家檢測與症狀，讓孩子穿對時機

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 扁平足能預防嗎？10歲前利用三招有助足弓發育

安全座椅可放前座？先穿外套再繫安全帶？　釐清6迷思減少孩子乘車死亡！

3度推遲會談！BNT今午後拜會衛福部，對台臨床試驗平台表興趣

身高不到 140 公分是侏儒症！認識軟骨發育不全症，嬰幼兒頭大、有呼吸問題都是特徵

(國泰)乳癌術後將面臨哪些身體狀況？　了解術後飲食、運動、管路、傷口照護！

我是廣告 請繼續往下閱讀