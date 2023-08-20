中共軍演國防部偵獲54共軍機艦擾台 國軍保持高度警覺加強戒備
在副總統賴清德結束訪巴拉圭、過境美國行程後，共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊軍演，國防部也公布最新共軍動態，國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機45架次，其中逾越海峽中線及進入西南空域27架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。
記者邱新博／台北報導
中國大陸東部戰區新聞發言人施毅19日表示，解放軍東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓；他還說，，此次軍演，重點在演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。他還強調，這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，引發台灣各界嚴厲譴責。
根據國防部公布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，有蘇愷-30機9架次、殲-11機4架次、殲-10機12架次、運-9通信對抗機1架次及直-9反潛直升機1架次。
國防部說，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
軍聞社也發布新聞稿公布應對狀況，中共東部戰區在臺灣周邊海、空域軍演，國軍持續加強戒備，派遣海軍、空軍兵力應對；地面部隊保持常態、加強區域聯防，強化防空及突發狀況應處。
國防部說，面對共軍挑釁，國軍官兵24小時堅守崗位，嚴密監控敵情，依照「守中線、守領海、守主權」原則，堅定不退縮。空軍戰機加強戰備巡弋，海軍船艦持續偵巡、監控共艦；並依據「備戰不求戰、應戰不避戰」秉持堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全。