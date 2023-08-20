咬斷牙一定要拔？　醫用斷裂程度告訴你如何治療

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依牙齒斷裂程度 治療方式也不同臺北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科醫師王君翎表示，臨床上根據牙齒斷裂程度，從輕微的牙齒裂痕到整顆牙齒劈裂成兩半，治療方式也會有所不同。
王君翎指出，假如牙齒缺角斷裂的部位，仍然侷限在牙冠的琺瑯質，未延伸到牙根，亦沒有影響到牙髓腔，屬於較輕微的狀況。一般這種斷裂牙，不建議將斷裂的牙齒碎片黏回原位，即使勉強黏合，經過咀嚼力量後多數會崩落，甚至影響牙齒原有的健康結構。
根據缺損程度及剩餘牙齒結構，治療方式包含複合樹脂修補，或製作全陶瓷貼片修復以恢復美觀。在牙齒缺角非常小的情況下，臨床上可能不需治療。假若牙齒上有較尖銳的表面，牙醫師會對牙齒進行拋光使牙齒表面平滑，避免口腔內摩擦產生傷口。
斷裂在牙冠區需根管治療 牙根部位需拔除王君翎進一步指出，當斷裂部位仍在牙冠範圍，但是斷裂深度已延展到牙髓腔導致神經暴露，這類的牙齒在咬合咀嚼或碰到冰冷食物時，會出現不舒服的感覺，就需要先進行根管治療或活髓保存治療，使神經發炎消緩且症狀穩定後，因缺損範圍過大，無法單純使用填補材料復形，治療建議以固定式牙冠或3D齒雕進行修復，重建牙齒型態及咬合功能還原。
王君翎解釋，假如牙齒斷裂位置已經從牙冠延伸到牙根，屬於比較嚴重的狀況，這類的牙齒大部分都必須拔除，以避免後續的發炎、腫脹。缺牙區域可考慮以固定式牙橋或人工植牙重建，恢復美觀及咀嚼功能。少部份斜裂到牙根的牙齒，斷裂位置靠近牙根頂端接近牙冠的部位，牙根有足夠長度，且牙周狀況良好，此時可考慮作牙冠增長術或局部牙齦切除，以利於日後假牙牙冠的製作。
定期檢查牙齒 減少牙齒疾病風險王君翎特別提醒，民眾應定期檢查牙齒，發現蛀牙及早治療，做過根管治療的牙齒，內部失去血管與神經組織，缺少水分與養分供給，牙齒會逐漸變得脆弱，要進一步使用固定假牙牙冠套住保護，並調整飲食習慣，可減少牙齒斷裂的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58900
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