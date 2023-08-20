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澎湖分院胸腔外科醫師朱倍儀表示，人體的肺臟外與胸壁內的空間稱作肋膜腔，正常狀況胸腔裡只有些許肋膜液。當肺臟的肺泡破裂，導致空氣進入肋膜腔，使肺臟無法正常擴張、塌陷萎縮，便稱為「氣胸」。
氣胸可分成三種類型
根據發生的原因，氣胸可進一步分成「自發性氣胸」、「外傷性氣胸」及「醫源性氣胸」。通常「自發性氣胸」是指在沒有外力情況下自行發生的氣胸，可再細分為「原發性氣胸」和「續發性氣胸」。
其中「原發性氣胸」常發生在高瘦的年輕人身上，男性患者比女性多，一般認為可能跟肺部頂端有異常肺泡破裂有關。另外「續發性氣胸」則是由已知肺病造成的。
氣胸典型症狀與治療
氣胸典型症狀包括有突發性的胸悶、胸痛、咳嗽、呼吸急促等，嚴重者甚至會出現心跳增快、血壓下降的休克症狀，可透過呼吸音聽診、胸腔扣診、胸部X光、胸部超音波或胸部電腦斷層等檢查，來診斷出氣胸。
氣胸的治療，主要因氣胸嚴重程度而異，氣胸面積小且症狀輕微的患者，可以先觀察並輔以氧氣療法，藉以幫助肋膜腔內空氣自行吸收；若是氣胸範圍較大的患者，會安排放置引流管，將肋膜腔內多餘空氣導出，使肺部擴張並改善症狀。
誰需要接受胸腔鏡手術？
如果患者有肺臟持續漏氣 5 至 7 天、放置引流管後肺臟仍無法擴張、同時雙側氣胸、氣胸合併血胸、張力性氣胸、復發性氣胸，則建議接受胸腔鏡手術來切除破裂的肺泡，並施以肋膜沾黏來降低氣胸復發。
另外，若患者居處偏遠，或從事需經常處於氣壓變化環境的職業(潛水夫、飛行員等)，為避免不幸氣胸復發時氣胸面積過大又無法儘速就醫而危及生命，建議患者接受胸腔鏡手術治療，來避免氣胸復發。
目前氣胸個案多採取「單孔胸腔鏡微創手術」，只需要一個 2 至 3 公分傷口即能完成手術，可有效減緩術後傷口疼痛，病人能提早下床活動，增進復原速度，進而減少住院天數。
圖、文／謝承恩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 胸悶、咳嗽竟然是氣胸「嚴重還會休克」！常見三種類型治療一次看