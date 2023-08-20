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注意心衰竭 4 症狀快就醫
他進一步說明，心跳加快是因為心臟收縮力道不足，需加快跳動以供應足夠血液給身體器官，久而久之，可能引發多重器官衰竭或心律不整，導致患者猝死，資料統計，心衰竭 5 年死亡率逾 50% ，致死率比多數癌症更高。
而心衰竭造成心臟血液輸出量與身體器官需求量無法達成平衡，導致患者容易出現疲倦、心悸、下肢水腫、尿量減少，如果持續惡化，最終連講話、坐著、躺平都會氣喘吁吁。
王宗道表示，民眾對「累喘腫」的症狀早有一定的認知，卻常忽視「心跳過快」也是心衰竭的主要症狀之一。他提醒，如果時常感覺像是陷入愛河、心臟蹦蹦跳的狀況，就要盡快就醫檢視，是否為心衰竭在作怪。
「共病共管」為當前治療重點
過去心衰竭以藥物治療為優先，常使用的藥物包括腎素-血管張力素-醛固酮系統抑制劑、交感神經系統抑制劑、SGLT2 抑制劑、利尿劑等。但統計顯示，急性心衰竭患者併發腎功能惡化比例達 45%、約 40% 心衰患者同時患有糖尿病。
王宗道說，臨床上近 9 成心衰竭患者合併患有 2〜3 種共病，包括腎臟病、糖尿病、高血壓等，因此包括美國與歐洲心臟學會治療指引中皆建議，評估心衰竭治療時應注意是否合併其他共病，「共病共管」成為當前治療強調重點。
近年來，陸續有兼顧心衰竭、糖尿病及腎臟病的藥物問世，能有效幫助患者控制共病，如 SGLT2 抑制劑。研究指出，患者治療後可減少 26% 因心衰竭或心血管事件住院風險，糖化血紅素降低，也能有效降低腎衰竭風險、延長生存期。
王宗道分享，有位 40 歲上班族求診，檢查後確診心衰竭，射出分率僅 28%，更意外糖化血紅素高達 9%、腎功能低下，治療 3 個月後，不僅心臟收縮指標射出分率恢復 1 倍、糖化血紅素降至 6%、腎功能也恢復正常，足見共病共管重要性。
心衰竭生活照護重點提醒
王宗道提醒，心衰竭患者平日應監測體重、水分攝取與血壓，也應定期追蹤糖化血紅素、腎功能、尿蛋白等數值。自我照護上除了定期紀錄、定時服藥、注重飲食與運動、禁菸禁酒等。
其他共病患者更分別有需要注意的照護重點，包括：心衰竭與腎臟病共病患者，需注意包括飲食中鈉含量與蛋白質攝取；心衰竭及糖尿病共病患者，應注意五穀根莖類、乳製品與水果這類直接影響血糖上升的食品攝取量等。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 七夕熱戀心臟跳不停？醫呼籲快就醫，恐是心衰竭警訊