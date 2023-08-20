天氣預報／雨神終於走了！明起迎接放晴好天氣　注意高溫熱浪來襲

睡不著好痛苦！近1/4失眠者亂服安眠藥 使用原則一次看

睡不著好痛苦！近1/4失眠者亂服安眠藥 使用原則一次看
睡不著好痛苦！近1/4失眠者亂服安眠藥 使用原則一次看

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】根據2017年台灣睡眠醫學學會調查結果，全台慢性失眠盛行率高達11.3%，相當於每10位台灣人就有1位失眠。而衛生福利部食藥署2018年全國物質使用調查報告也指出，國人使用鎮靜安眠藥的終身盛行率為7.63%，其中更有接近四分之一為「非醫療使用」，意即在沒有取得醫師處方、或是使用的劑量或頻率高於醫師處方下不當使用安眠藥。

我是廣告 請繼續往下閱讀

貿然使用安眠藥　恐認知功能下降及成癮

臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科醫師李宜庭指出，有些民眾擔心因失眠到精神科就診，會從此被精神科藥物控制，索性選擇自行從藥局購買安眠藥、或從親朋好友手上索取藥物；但在沒有經過正確評估和說明使用方法的狀況下貿然使用，除了可能因副作用而增加跌倒、車禍、呼吸抑制、認知功能下降的風險，長期使用還會有安眠藥依賴（或成癮）的可能。

安眠藥五大用藥原則　不建議超過四周

李宜庭說，一般而言，如要使用安眠藥，不建議超過四個禮拜，且不宜天天使用。建議原則是：(1)最低有效劑量；(2)間斷使用；(3)短期使用；(4)逐漸減藥；(5)當用則用、能省就省。

其中第五項原則，「當用則用」指的是如果預期隔天需要保持良好精神，但在非藥物的方式下（例如放鬆練習）經過半小時仍睡不著，就直接使用安眠藥、不要忍。「能省就省」則是指如果隔天可以放鬆或是假日，就儘量以非藥物方式幫助入眠。

遵循以上原則、有紀律的使用安眠藥，當能降低安眠藥依賴風險，此外，請醫師開立半衰期較長（長效）、作用較慢的藥物，也是降低成癮性的有效做法。

使用安眠藥應謹慎　經醫師評估及開立

李宜庭表示，失眠是現代社會常見問題，但使用安眠藥應謹慎，必須經由醫師評估及開立使用，並遵循處方劑量和用法，以避免對健康造成不良影響、甚至帶來成癮風險。長期使用安眠藥的患者如要停藥，建議與醫師討論、以合理的減藥方式合併非藥物治療，以避免嚴重戒斷症狀（如癲癇、譫妄、反彈性失眠等），並增加安全停藥的成功率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58899

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

胸悶、咳嗽竟然是氣胸「嚴重還會休克」！常見三種類型治療一次看

七夕熱戀心臟跳不停？醫呼籲快就醫，恐是心衰竭警訊

咬斷牙一定要拔？　醫用斷裂程度告訴你如何治療

扁平足能預防嗎？10歲前利用三招有助足弓發育

我是廣告 請繼續往下閱讀