睡不著好痛苦！近1/4失眠者亂服安眠藥 使用原則一次看

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貿然使用安眠藥 恐認知功能下降及成癮臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科醫師李宜庭指出，有些民眾擔心因失眠到精神科就診，會從此被精神科藥物控制，索性選擇自行從藥局購買安眠藥、或從親朋好友手上索取藥物；但在沒有經過正確評估和說明使用方法的狀況下貿然使用，除了可能因副作用而增加跌倒、車禍、呼吸抑制、認知功能下降的風險，長期使用還會有安眠藥依賴（或成癮）的可能。
安眠藥五大用藥原則 不建議超過四周李宜庭說，一般而言，如要使用安眠藥，不建議超過四個禮拜，且不宜天天使用。建議原則是：(1)最低有效劑量；(2)間斷使用；(3)短期使用；(4)逐漸減藥；(5)當用則用、能省就省。
其中第五項原則，「當用則用」指的是如果預期隔天需要保持良好精神，但在非藥物的方式下（例如放鬆練習）經過半小時仍睡不著，就直接使用安眠藥、不要忍。「能省就省」則是指如果隔天可以放鬆或是假日，就儘量以非藥物方式幫助入眠。
遵循以上原則、有紀律的使用安眠藥，當能降低安眠藥依賴風險，此外，請醫師開立半衰期較長（長效）、作用較慢的藥物，也是降低成癮性的有效做法。
使用安眠藥應謹慎 經醫師評估及開立李宜庭表示，失眠是現代社會常見問題，但使用安眠藥應謹慎，必須經由醫師評估及開立使用，並遵循處方劑量和用法，以避免對健康造成不良影響、甚至帶來成癮風險。長期使用安眠藥的患者如要停藥，建議與醫師討論、以合理的減藥方式合併非藥物治療，以避免嚴重戒斷症狀（如癲癇、譫妄、反彈性失眠等），並增加安全停藥的成功率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58899
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