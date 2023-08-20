台北民生東路出現天坑 謝佩芬質疑王鴻薇「妳在哪裡？」
台北市中山區民生東路2段159巷昨晚約8時許出現坍塌，而數月來台北已多次出現天坑，嚴重危及民眾生命安全，對此民進黨中山、北松山立委參選人謝佩芬今（20）日表示，王鴻薇身為該區立委，卻整天忙著博聲量，樂當不分區立委，中山區出現危及民眾生命安全問題，「王鴻薇委員人在哪裡？」
記者陳威叡／台北報導
對於台北中山區民生東路2段159巷出現天坑，謝佩芬表示，該道路塌陷，就在行人會經過的斑馬線上，出現大大的天坑，嚴重危及民眾生命安全，中山區出現危及民眾生命安全問題，「而王鴻薇委員人在哪裡？ 」
謝佩芬表示，王鴻薇身為中山、北松山的立委，卻罔顧在地居民的生命安全，整天忙著博聲量，樂當不分區立委，不盡身為中山在地立委的基本責任，跑去監督屏東市政，還抹黑屏東國際棒球場，簡直荒謬至極。
謝佩芬說，台北市工務局今年將道路養護費用，由14億元提升到20億元，明年更新增編列「專案路段改善預算」6億元，共有約26億元的經費，而今年短短3個月卻有4處出現天坑。身為民代就應該進行瞭解，請北市府說明並檢討經費運用情形，給市民一個安心的交代。
最後謝佩芬也回報天坑現場狀況，北市府昨晚已將天坑圍起來，並陸續進行施工，呼籲民眾經過時請多加留意，注意自身安全。