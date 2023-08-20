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台北市今年4起「天坑」　工務局提3原因：已擬定防範措施

▲南港出現天坑。（圖／翻攝畫面）
▲南港出現天坑。（圖／翻攝畫面）

記者邱新博／台北報導

台北市近期天坑頻傳，18日晚間南港區發生道路坍塌，但19日晚連中山區民生東路2段159巷也出現塌陷。北市府工務局新建工程處已在今日上午回填恢復路面，後續由水利處進場修復溝底改善。工務局表示，近來陸續發生4起市區道路塌陷，都不是道路受輾壓破損導致，已擬定防範措施。

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工務局表示，今年發生4案道路坑洞情形，均非道路受輾壓破損導致，工務局已針對四案成因擬定預防道路塌陷方案，以避免類似情形發生。

工務局說明，北市近期出現4個道路坑洞事件，歸納為3種原因造成。5月19日信義區崇德街因建案工地開挖地下基礎，連續壁滲水造成地下水湧入基地，周邊道路沙土被帶走而出現坑洞；7月10日大同區南京西路坑洞是因該處地層軟弱，長期受潮汐影響地下水位升降，使污水管線下方土壤承載力不佳，導致污水管接頭鬆脫錯位，土砂沿管線破損處流失所致，後衛工處以內視鏡巡檢車檢視淡水河沿岸11條汙水管均正常。

而近兩日發生兩案件均與水利管渠破損有關，南港區南港路出現坑洞，市府初判因事發地點位於南港的東區門戶計畫範圍，許多建案均在施工中，南港路47巷的道路狹小，因此，水利處無法深埋排水箱涵接側溝的連接管，研判與重車來往頻繁有間接關係，使得連接管間出現縫隙，地下水帶走土沙而發生地層下陷；至於昨夜民生東路二段159巷口的坑洞，則因道路側溝溝體老舊破損，而造成近期下雨排水的淘涮。

因應幾次道路塌陷坑洞問題事件，北市府已擬定防範措施，新工處將加強定期道路巡查，如發現路面曾出現塌陷修補狀況，會再使用透地雷達確認道路有無孔洞，若有土壤流失，透過預判可先行強化道路，衛工處則啟動攝影機巡視各個大型管道，水利處亦將針對管路、箱涵等進行巡視機制，多管齊下避免類似坑洞情形再發生。

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