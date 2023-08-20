台北市今年4起「天坑」　工務局提3原因：已擬定防範措施

我是廣告 請繼續往下閱讀
工務局說明，北市近期出現4個道路坑洞事件，歸納為3種原因造成。5月19日信義區崇德街因建案工地開挖地下基礎，連續壁滲水造成地下水湧入基地，周邊道路沙土被帶走而出現坑洞；7月10日大同區南京西路坑洞是因該處地層軟弱，長期受潮汐影響地下水位升降，使污水管線下方土壤承載力不佳，導致污水管接頭鬆脫錯位，土砂沿管線破損處流失所致，後衛工處以內視鏡巡檢車檢視淡水河沿岸11條汙水管均正常。
而近兩日發生兩案件均與水利管渠破損有關，南港區南港路出現坑洞，市府初判因事發地點位於南港的東區門戶計畫範圍，許多建案均在施工中，南港路47巷的道路狹小，因此，水利處無法深埋排水箱涵接側溝的連接管，研判與重車來往頻繁有間接關係，使得連接管間出現縫隙，地下水帶走土沙而發生地層下陷；至於昨夜民生東路二段159巷口的坑洞，則因道路側溝溝體老舊破損，而造成近期下雨排水的淘涮。
因應幾次道路塌陷坑洞問題事件，北市府已擬定防範措施，新工處將加強定期道路巡查，如發現路面曾出現塌陷修補狀況，會再使用透地雷達確認道路有無孔洞，若有土壤流失，透過預判可先行強化道路，衛工處則啟動攝影機巡視各個大型管道，水利處亦將針對管路、箱涵等進行巡視機制，多管齊下避免類似坑洞情形再發生。