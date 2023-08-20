最美星二代太性感！王彩樺正妹女兒「粉色比基尼」25秒熱舞片流出
「台灣濱崎步」藝人王彩樺與老公婚後育有2女，其中大女兒庭庭（黃于庭）遺傳了媽媽的動人大眼、傲人身材，還曾轟動PTT表特版，被讚是「最美星二代」，網友更封王彩樺是「國民岳母」，她也樂得當炫女魔人，時常在臉書PO出女兒的美照。昨（19）日，王彩樺在臉書曬出與女兒一起表演〈保庇〉的影片，以及庭庭穿粉色比基尼在舞台上熱舞的片段，被網友讚爆：「超辣的」、「辣到我眼睛睜不開了。」
記者郭佩蓉/綜合報導
王彩樺昨日在臉書上傳女兒庭庭穿著粉色比基尼、同色系寬褲在舞台上熱舞的影片，只見庭庭無論是跳舞功力、表情管理還是舞台魅力都不輸專業藝人，甚至還不忘對鏡頭放電；此外，王彩樺也曬出與女兒一起表演〈保庇〉的影片，並表示：「很感動！第一次跟女兒在大型的音樂祭一起表演，很珍惜，我們很認真很努力很敬業做一個最棒的表演，謝謝大家的支持，感恩你們的掌聲，謝謝靠山發浪音樂祭！庭庭太辣了！大家都好棒！」
影片曝光後，網友們也紛紛留言稱讚：「讚讚，庭庭也太美了，辣到我眼睛睜不開了」、「超辣的」、「彩樺姐也很辣」、「好辣的庭庭，舞跳的很好」、「彩樺姐假日愉快，母女默契十足，很棒好聽」、「太棒了。」