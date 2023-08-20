別鐵齒！農曆7月鬼門開　3大禁忌要注意

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1.不宜結婚： 由於鬼門開，一些人避免在農曆7月結婚，以免招來不好的影響。農曆7月是否適合結婚，完全取決於個人信仰、文化和價值觀。農曆7月被認為是鬼門打開的時候，鬼魂可以進入人間，因此在一些文化中被視為不宜結婚的月份，然而，這只是一種信仰觀念，並不是絕對的規則。
如果你和你的伴侶都不信奉這些傳統觀念，或者你們的文化背景並不認為農曆7月有不宜結婚的禁忌，那麼你們可以自由地選擇在這個月份結婚；重要的是尊重彼此的信仰和價值觀，並確保你們的決定是基於你們自己的意願和情況。
但如果家人或社會習俗對於農曆7月有不宜結婚的觀念，你們可以考慮與家人溝通，解釋你們的決定背後的理由，並尋求他們的理解和支持。結婚是一個重要的人生決定，應該根據你們的情感和價值觀來做出選擇；無論選擇哪個月份結婚，都希望婚禮充滿幸福和美好的回憶。
2.不宜晚上外出： 在某些地區，人們可能會避免在晚上外出，特別是寺廟附近，以免遇到鬼魂。在一些文化中，農曆7月被認為是鬼門打開的月份，鬼魂可以進入人間，因此在這個時候，可能會避免在晚上外出，特別是在寺廟或神靈聚集的地方。這種觀念可能源自於對鬼魂和靈界的尊重，以及對不祥事情的避免。
然而，這種觀念並不適用於所有地區和文化，也不是絕對的規定。許多人可能不相信或不在意這種觀念，而繼續晚上外出；因此，是否要避免在農曆7月晚上外出取決於個人信仰、文化和價值觀。
如果你在意這種觀念，可以選擇在晚上避免外出，或者在外出時選擇熱鬧的地方，避免陰暗和寺廟等可能與鬼魂有關的地方；但如果你不相信這種觀念，你可以繼續正常地進行日常活動。重要的是尊重當地的文化信仰和習俗，並在選擇行動時考慮自己的信仰和情況。無論你選擇哪種方式，都希望外出時能安全。
3.不宜游泳： 由於鬼門開，一些地方可能認為在農曆7月游泳可能會有危險，因為鬼魂可能會拖人入水。遊泳是一種有益健康的運動，不管是否在農曆7月，都需要注意安全，以下是一些游泳的安全須知：
*選擇合適的場所： 在指定的游泳區域或設施內游泳，並確保有救生員在場。
*了解水域： 如果你在自然水域（如海灘、湖泊）游泳，了解水域的情況，包括水流、潮汐和深度。
*不要獨自游泳： 最好和朋友、家人一起游泳，避免單獨游泳，以免發生意外。
*學會游泳：學習基本的游泳技能，這將有助於你在水中保持安全。
*不要高估自己的能力： 不要進行超出你技能和體能範圍的游泳活動，以免造成危險。
*遵循警告標誌：在游泳區域內遵循警告標誌和指示，以確保安全。
*避免過度疲勞：遊泳可能消耗體力，避免過度疲勞，及時休息。
*不要酒後游泳：酒後游泳會降低判斷和反應能力，增加溺水風險。
*注意陽光：在室外游泳時，要使用適當的防曬產品，以保護皮膚免受陽光曬傷。
*不要吃太多：避免在游泳前吃太飽，以免消化問題影響游泳。
*保持緊急應對能力：學習基本的急救知識，以便在需要時能夠提供幫助。
*使用救生衣：如果你對游泳不是很熟練或者在需要時，使用救生衣可以增加安全性。
遊泳是一項有趣的活動，但安全始終是首要考慮因素，遵循上述安全須知，確保在水中的活動是安全的且令人愉快的。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58904
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