長期縮小腹　當心「沙漏症候群」恐導致失禁與子宮脫垂

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沙漏症候群4個主因 愛美問題日益嚴重第一種：先天性疾病
由於腹裂（gastroschisis）、臍膨出症（omphacele）等先天性疾病，腹部肌肉發育不良，導致肌肉失衡。
第二種：姿勢不良
姿勢不良會導致脊椎偏離正常的S形彎曲，導致腹部肌肉的張力和功能發生有害變化，從而導致失衡。
第三種：腹部疼痛
腹部疼痛也會導致人收縮腹部肌肉，以減輕或避免疼痛。
第四種：過度追求體態
沙漏症候群的最後一個令人驚訝的原因，與體態外貌有關。當人對自己的身體感到不滿意，或是想要平坦緊實的腹部，會藉由縮小腹達到目標，這是一個日益嚴重的問題。
肌肉失衡 影響腹部、脊椎、骨盆和呼吸腹部肌肉是身體中最重要的肌肉之一，幾乎與人體所做的每一個動作有關，作用為保持身體穩定和平衡、保護脊椎，以及維持內臟保持在應有的位置。偶爾縮一下小腹不會引起問題，但長期縮小腹可能會引發沙漏症候群。
亞當泰勒說明，當人向內吸氣收縮胃部時，會讓腹直肌（又稱為六塊肌）收縮。但由於身體會在下腹部儲存脂肪組織，因此胃頂部的肌肉會變得更加活躍。長期下來，腹部會產生褶皺或摺痕，肚臍被向上拉。
無論是哪種原因縮小腹，胃部向內縮都會增加下背部和頸部的壓力，因為它們得遞補應對身體核心的穩定性的變化。
腹部受壓會減少腹部器官的可用空間，如果把腹部比作一條牙膏，從中間擠壓牙膏時會將壓力推向頂部和底部。頂部的壓力會使橫膈膜（吸入空氣的主要肌肉）無法向下拉，從而影響呼吸；底部的壓力則會對骨盆底肌施加更大的壓力，因為當過度縮小腹時，腹腔的體積會縮小。
除此之外，由於腹部肌肉在緊張時吸收衝擊力的能力較差，因此脊椎和骨盆關節承受的壓力也會增加。
長期縮小腹 恐導致失禁與子宮脫垂亞當泰勒表示，目前沙漏症候群對呼吸能力影響的研究不多，但對於使用束腹（整個腹部或部分腹部使用束腹帶，協助腰椎受傷復健或手術後恢復）的研究顯示，呼出的空氣量減少34%，肺總容量減少27－40%，尚不確定長期下來是否會導致呼吸能力受影響，但短期內會導致運動變得困難，而且由於進入血液的氧氣變少，人較容易感到疲勞。
長期過度縮小腹也會對骨盆造成壓力，進而影響膀胱、子宮和直腸功能，可能導致失禁以及子宮脫垂，尤其是已經患有骨盆底功能障礙（例如尿失禁或大便失禁）的患者來說，縮小腹會使情況惡化。
幸好，沙漏症候群是可逆的。透過加強鍛鍊核心肌肉，例如進行棒式或橋式訓練，對於治療肌肉失衡有所助益，瑜伽或皮拉提斯也能幫助於放鬆肌肉。
如果想要縮小腹改善外觀，專家建議加強肌肉和背部的鍛煉，有助於保持良好的姿勢並剷平腹部。當出現不明原因或長期的腹痛，建議尋求專業醫療協助，這不僅是為了預防肌肉失衡，更是從根本上治療疼痛問題。
原文出處：Why it's bad to always suck your stomach in
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58870
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