2023鬼月禁忌／農曆七月剪頭髮、看房買車、收驚拜拜！命理師解惑

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◾鬼門開：8月15日晚間11時（子時）
◾鬼門關：9月14日晚間11時（子時）
◾農曆七月：8月16日至9月14日
◾中元普渡：8月30日
📍鬼月可以剪頭髮嗎？
楊登嵙表示，翻開擇日專用「通書」，可以找到農曆7月有「剃頭」的吉日吉時，選擇不要沖剋到自己的白天剪頭髮，不要在晚上。
📍鬼月能剪指甲嗎？
白天可以剪指甲，民間習俗認為晚上剪指甲容易「掉魂」，因為剪指甲的喀擦聲可能吸引好兄弟，尤其是子時（23時至1時）。
📍鬼月曬衣服
鬼月在陽台或戶外曬衣服要在傍晚收起來，以免好兄弟靈體可能會沾附在衣服上，當人穿上這些衣服時，就容易帶著好兄弟的煞氣、陰磁場，易有負面影響。
📍鬼月能看房子嗎？
鬼月可以看房子、找房子，農曆七月購屋買房人氣衰減，人一急什麼都好談，此時出手有機會取得比平常更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆八月找個好日子正式過戶、動工裝修，喬遷入宅，開心住進去。
📍鬼月能搬家嗎？
在「通書」可以找到農曆7月「移徙、入宅」的吉日吉時，基本上只要依照宜「移徙、入宅」的吉日，不要沖剋到家人，都是可以搬家的。
若家中長輩非常介意鬼月搬家，最好的做法是在農曆7月以前完成搬家。可先在農曆6月底前找個「移徙、入宅」適合搬家的好日子，表示6月已經「移徙、入宅」，搬家有時候要搬好幾次、好幾天，這樣就算農曆7月繼續搬也沒關係，但最好是白天，不要晚上搬。
📍鬼月可以裝潢嗎？
在農曆六月底買房子，有一個訣竅，就是在農曆六月底左右的時候，翻開擇日專用「通書」或農民曆，可以找到有「動土」，也不可沖剋到家人的好日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚，將土地或房子的4個角落各敲3下，表示六月時已經「動工」，就算七月繼續動工動土也沒有關係。
若是農曆七月下訂買房子，農曆七月這段時間可以先請室內設計師諮詢規劃、丈量房子等前置作業，請工程公司和師傅來估價施工，諸如廚房、衛浴、窗簾、燈具等，農曆八月找個好日子正式「動工」。
📍鬼月可以結婚嗎？
在鬼月進行迎娶、登記等儀式，會讓沒有結婚的好兄弟感到難過，此舉也如同向祂們炫耀，更甚者會生妒忌之心。
如果非得在鬼月期間舉行婚禮，可以用其他禮服代替婚紗，同時也要注意禮服不可為全黑，容易招陰；全白則會讓「好兄弟」以為辦喪事，招來更多「人」參加宴席；全紅的衣服會讓好兄弟想到血、祂過世時的情境，因而觸景傷情；奇裝異服會讓好兄弟把你當同類，自然也就容易卡到陰。
以「一般請客吃飯」形式代替婚宴，就不會觸犯禁忌。可以在婚宴會館舉辦「婚宴體驗」活動，在室內試穿婚紗、拍照、講解禮俗儀式等，這些就沒有問題。
📍農曆七月初一、十五要拜神明嗎？
農曆七月鬼門開並不影響拜祖先、神明、土地神，就照平常祭祀即可，經由拜神明，可以獲得神明的庇佑和祝福，以抵禦惡靈和厄運，確保自身和家人的平安。
📍鬼月可以去廟拜拜嗎？
農曆七月為了讓好兄弟放假，一般宮廟都會「關中門」，暫停問事、辦事，有些廟還會將香爐封起來，也停止犒賞天兵天將「犒將」儀式，以示對好兄弟的尊重，不要干擾好兄弟放假，還是可以去廟拜拜。
📍農曆七月可以收驚嗎？
農曆七月好兄弟遊蕩人間、夜晚陰氣變重，很多廟宇鬼月雖然不會關閉廟門，卻不提供問事、改運、收驚等服務，民間習俗鬼月時神明為了尊重好兄弟，休息不辦事，因此建議最好在農曆七月前完成收驚，否則只能等到下個月再來。
📍農曆七月可以拜地基主嗎？
做生意的人，每月初二、十六習慣在店門口擺放供品，除了拜五路財神、土地公、地基主，也能慰勞鎮守地方的神明兵將。但在農曆七月鬼門開後，太多好兄弟會跟神明兵將搶食，不僅神明兵將吃不到，還可能會引發衝突，招致厄運。因此農曆七月的初二、十六不作牙，只要有一天普渡、祭拜好兄弟即可。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。