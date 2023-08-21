皇城救駕！中媒揭北京將「發債1.5兆人民幣」 用於紓困地方財政
中國大型房地產開發商連環爆出財務危機，恆大集團、碧桂園等出現垮台跡象下，北京金融監理當局本週末也緊急召開會議，宣布要「優化房地產放貸」政策。與此同時，中國金融財經媒體《財新》今晚報導與《彭博》本月獨家報導皆提到，北京當局已經準備好動用規模1.5兆人民幣的發債融資額度，顯示下定決心處理地方債問題。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國3大金融監管機關於週末召開會議，聯合宣布將針對重點地區的債務風險問題進行整治與化解，包含中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會負責人皆要求金融機構，「大力支持中小微企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動『城中村』改造、『平急兩用』公共基礎設施建設，調整優化房地產信貸政策。」
根據《財新》晚間報導，北京當局有意啟動大約1.5兆人民幣的融資額度，這將使地方政府可以用更低利息、更寬鬆的條件解決現在過高的債務問題，這些「城投」或稱「地方政府融資平台」的機構在地方累積的債務被視為對中國經濟造成威脅的灰犀牛。
《彭博》則提到，這些中央計劃重點扶助的高風險地區包含天津、貴州、湖南、吉林、安徽等12個地方政府，這與《財新》提到的重點扶助地區相同，同時也稱會藉由安排發新債融通舊債的方式成立特設實體如「特別目的工具」（SPV）進行發債，然而根據國際貨幣基金（IMF）估算，中國地方政府累積的地方債規模可能高達人民幣66兆，北京這筆1.5兆元人民幣的融資額度或許只是杯水車薪。