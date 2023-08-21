上課播色情片、髒話辱罵學生！國小師遭解聘 他提上訴被打臉駁回
新北市某國小擔任導師的賴姓男子，遭控於上課時播放18禁色情影片，還常爆粗口飆髒話辱罵學生，甚至對身心障礙特殊生不當管教，被學生家長檢舉後，經校方調查認定涉性騷等情事，將其予以解聘，並報請教育局核准，賴男不服又提起行政訴訟，案經最高行政法院審理，認為校方解聘賴男於法有據，全案確定。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，2016年間，賴男遭家長控訴，於上課時播放暴力、色情影片，且常爆粗口以「他X的」等髒話辱罵學生，甚至對身心礙障學生不當管教。經校方調查，性別平等委員會認定賴男性騷擾案成立，教評會也認為賴男違反教師法等規定，因此決議將其解聘，並報請新北市教育局獲准。
賴男後續提請行政訴訟，供稱係遭校內同事誣陷，認為校方、教育局欠缺具體事證，違法將他舉聘。台北高等行政法院調查發現，多名學生都證稱，賴男曾於上課時播放色情片，並經常以髒話辱罵學生等，因此駁回。賴男再度提出上訴，最高行政法院認定校方解聘處分於法有據，判賴男敗訴確定。
※【NOWnews 今日新聞
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