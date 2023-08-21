照顧不用那麼累　申請長照、升級外籍看護照顧一次看

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陳婆婆完成6個月12次的短期密集訓練後，現在可以使用助行器在住家附近散步，很開心有專業服務人員到宅教導訓練，才能恢復得這麼快，重拾日常活動能力。
量身打造到宅專業服務高齡長者因老化或疾病造成失能失智，隨之而來的照顧問題往往讓家庭照顧者措手不及。因應「人口高齡化」衍生的照顧需求，已是全球重要社會議題。
為了緩解失能失智民眾及照顧者的生活照顧壓力，長照專業人員會依照失能、失智民眾及照顧者的需求，共同討論提升生活自理能力、減緩退化及重建生活功能等目標，在短期且密集介入長照專業服務中，指導失能、失智民眾及照顧者，將生活功能訓練融入日常生活中，讓個案學習自我照顧能力，不再總是被照顧；照顧者同時也能學習相關照顧技巧。此外，長照2.0還有交通接送、喘息服務、輔具及居家無障礙環境改善。
提升外籍看護工照顧品質台北市截至112年6月聘有外籍看護工人數已達到3萬5,757人，為全台最高，佔外籍看護總人數17.15%。已聘有外籍看護工之失能或失智民眾，也可以使用長照服務，經台北市長期照顧管理中心照顧管理專員評估為長期照顧需要等級第2級（含）以上者：
1. 可使用「專業服務」，由護理師到家中指導外籍看護工個別化照護技巧，可依長輩狀況建議適合之專業人員。
2. 可預約「交通接送」往返醫院就醫回診，車輛為無障礙設計，輪椅可直接上下車，讓長輩就醫路程更舒適。
3. 可申請「輔具購買、租賃或居家無障礙環境改善服務」，添購助步車、輪椅等行動類輔具可方便長輩外出活動，另外也有照顧床、氣墊床、移位腰帶、洗澡椅等輔具，幫助照顧更省力，可依長輩狀況建議適合之輔具項目或居家無障礙環境改善。
4. 可運用「喘息服務」、「短期照顧服務」，於外籍看護工休假期間，由本國籍照顧服務員協助照顧失能、失智的家人，除了需要被照顧的家人得以有人照顧之外，也讓照顧者得以獲得休息。
5. 可紓壓，如外籍看護工服務期間發生行蹤不明、期滿離境等照顧空窗情境，上述服務除了「短期照顧服務」無法申請外，出示相關證明後還有照顧服務可以使用，包括由照顧服務員協助失能、失智民眾身體照顧項目為主的居家服務、白天由照顧服務員提供4小時或8小時生活照顧的日間照顧服務以及家庭托顧服務，以減輕外籍看護工照顧空窗期間家屬的照顧壓力。
民眾若有長期照顧相關諮詢服務，可撥打長照服務專線1966洽詢，將有專人提供申請長照相關服務資訊。有關台北市長照2.0服務相關資訊可至台北市政府衛生局／長照2.0專區查詢或至台北市政府衛生局台北市長期照顧資訊網線上申請。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58906
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