乾癬會造成全身系統性共病　該如何治療、控制？醫師告訴你！

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乾癬不只有皮膚症狀 還會造成全身系統性共病乾癬除了皮膚之外，還會影響到指甲、關節等，甚至合併產生高血壓、糖尿病、心臟病、中風、白斑、腸躁症等系統性共病。盧俊瑋醫師提到，以乾癬這個疾病本身來說，最常見的共病其實還是乾癬性關節炎，會影響指甲結構，使手指及關節發炎腫脹、變形，嚴重影響生活。
了解乾癬治療方式 避免共病出現嚴重影響生活乾癬對健康、生活的影響範圍相當廣，因此千萬不可輕忽，目前治療可分為4線，包含類固醇、免疫調節劑、照光治療、生物製劑等。盧俊瑋醫師表示，一般可先考慮使用類固醇合併維他命Ｄ衍生物，症狀惡化時再考慮用免疫調節劑，那也有照光治療，這3種治療如果都未達到足夠的治療效果，就可考慮使用生物製劑。
目前生物製劑有很多不同的種類，包含腫瘤壞死因子抑制劑、介白素IL-17抑制劑、介白素IL-12/23抑制劑以及介白素IL-23抑制劑等，可中斷皮膚免疫細胞裡發炎介質的釋放、抑制活性，來控制乾癬及乾癬性關節炎的變化。
此外，生物製劑可以達到個人化、精準化醫療，盧俊瑋醫師說明，當病人的疾病產生與某種細胞激素，比如說與介白素活化特別有關的時候，選擇適合病人的介白素抑制劑，其實是最能對症下藥的治療方式，而個人化及精準化的醫療重點就在於這裡。
▲林口長庚醫院皮膚科盧俊瑋醫師
早期治療、早期中斷 「T to I」才可減少共病機率早期治療對乾癬控制相當重要，若沒有在早期獲得良好治療，共病發生的機會就會越高，不過所謂的早期治療並不單純只是盡早治療而已。
盧俊瑋醫師提到，國際上有個名詞叫「treatment to interception（簡稱：T to I）」，就是「早期治療、早期中斷」，由於目前認為共病是乾癬性關節炎及乾癬後續產生的問題，若能在一開始發現疾病時，就試著用較高強度的免疫調節藥物或生物製劑，早期控制系統性發炎，病人後續產生嚴重共病的機率可能會較低。
雖然，一般疾病治療及健保給付都會建議先從第一線治療開始嘗試，但盧俊瑋醫師表示，目前國際上部分皮膚科、風濕免疫科醫師認為，乾癬病人與其一線一線從弱效到強效的治療，不如一開始就先用較後線的生物製劑控制疾病進程，對於病人後續產生共病的機率可以大幅的減少，不過這樣的想法仍需更多臨床實驗證實，也必須考量對社會及個人經濟層面的影響
早期治療並選擇適當的治療方式才能避免乾癬惡化及共病風險，而除了治療以外，醫師也提醒民眾應維持良好的生活作息，因為這是一切疾病預防與控制中非常重要的第一步。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58850
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