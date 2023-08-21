夏日必知６種消暑方法！中醫：有助「清暑祛濕」防中暑。

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徐碧韓中醫師表示，在中醫的觀點來說，中暑可以分成「陽暑」及「陰暑」兩種，兩種的成因和症狀各有所不同。
陽暑的關鍵：高溫「陽暑」是因爲長期處於酷熱的高溫環境，或高溫下過度運動，隨著體溫上升，感到噁心、頭痛、暈眩、臉色蒼白，甚至神智不清、脈搏微弱、呼吸逐漸加快，出現這些就有可能是中暑的前兆。輕微的中暑症狀會出現身體發熱、多汗、頭暈、頭痛、口渴、四肢倦怠等症狀；嚴重則有可能會出現呼吸急促、意識不清等症狀。
陰暑的關鍵：高濕「陰暑」是由於在短時間內，身體接受劇烈的溫度變化所造成，造成皮膚表面毛孔急速收縮，讓體內原有的熱氣鬱在體內無法順利出汗，熱氣持續存在而造成的不舒服狀況。例如長時間待在室內吹冷氣後突然走到室外炎熱處，或原本在高溫下大汗淋漓狀態下，突然進入冷氣房內或去沖冷水、喝冰飲。陰暑的症狀會出現微微發熱、無汗、疲倦、頭痛、噁心、流鼻涕、頭暈等類似感冒的症狀。
夏日必知６種消暑方法！中醫：有助清暑、祛濕防中暑。
徐碧韓中醫師表示，以台灣的夏天來說，並不會是純粹的炎熱而已，梅雨、雷陣雨等等天氣變化使環境常常伴隨著極高的濕度，如此濕熱的環境，身體會像悶燒鍋一樣，造成許多不適的症狀。所以在夏天除了祛除暑氣之外，袪除濕氣也是需要注意的。因此中醫師也介紹６種夏日清暑去濕的食物！
薄荷＋檸檬：疏散風熱、清利頭目薄荷可以疏散風熱，清利頭目，薄荷芳香可用治夏令感受的暑濕穢濁之氣，日常飲食中，無論是茶飲還是入菜常常會使用到薄荷，清新爽口、芳香沁涼的滋味都讓人愛不釋手。
薏仁＋綠豆：利水滲濕、清涼退火薏仁性味甘淡，微寒，有健脾益胃，利水滲濕，清涼退火等功效，因此很適合台灣濕濕熱熱的天氣。綠豆清熱消暑，常用於治療暑熱煩渴。但要注意煮湯的同時，糖可不要攝取過多。
苦瓜：清熱祛暑、利尿涼血中醫學認為，苦瓜性寒、味苦，具有清熱祛暑、利尿涼血等的作用，可用於熱病煩渴、目赤腫痛、痢疾及少尿等症，平常可將苦瓜作為涼拌菜食用。
西瓜：清涼解渴、退燒降溫西瓜清涼解渴又消暑，又被中醫稱為「天生白虎湯」。 白虎湯是中醫常用來退燒降溫的藥方，西瓜性寒，是退熱高手，與白虎湯退燒之效相似，故得此名。但要特別注意，西瓜食用過多也容易會有腹瀉的情形。
烏梅：生津止渴、去除熱煩夏天容易口乾舌燥，烏梅味酸澀、性平，有生津止渴的作用，夏日習慣將其做成茶飲飲用，便是取其生津止渴、除熱煩滿的功用，解除夏天容易口乾舌燥、身熱心煩的問題。
西洋參：滋陰補氣、去除乏倦西洋參又稱粉光參、花旗參，可含服或當茶飲用。能補氣也能滋陰，在夏季適時服用，可使人擺脫由於氣陰兩虛所帶來的乏力、疲倦以及中暑等症狀。當然，由於西洋參是一味藥，而不是保健品，雖說適應人群廣，但也需辨證選用，民眾也不要過量使用。
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