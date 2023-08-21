賴清德遙遙領先！邱毅：在野犯致命錯誤　侯友宜不能消極爭老二　

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邱毅表示，賴清德支持率來到40 ％，看好率更接近60 ％，將侯友宜和柯文哲遠遠拋在後面，有評論者甚至認為，此次大選已進入垃圾時間，賴清德勝選已無懸念，邱毅質疑，「（在野陣營）不是說想下架民進黨，支持政黨輪替的民意佔了60%，怎麼又在離投票日還有150多天時，在野陣營便宣告敗局已定，大選已進入垃圾時間呢？」，他認為，一定是在野陣營犯了戰略上的致命錯誤，以致於出現這種走勢。
邱毅說，以國民黨名嘴為主的聲音把責任歸咎於郭台銘的攪局，然而上述賴清德遙遙領先、勝券在握的情況，不僅發生在四腳督局面（郭台銘參選），也發生在三腳督局面（郭台銘沒有參選），所以戰略錯誤的關鍵不在於郭台銘是否參選，而是侯柯或侯柯郭根本沒有團結整合的誠意，在野兩人或三人相互嘶咬，各自獨立作戰，就毫無勝賴清德的可能，這早已說過。
邱毅也指出，侯友宜支持率略有上升，微幅超過柯文哲，但與賴清德的差距進一步擴大，然而，國民黨或者叫金溥聰旗下的名嘴，頓時趾高氣昂起來，對郭台銘的「三隻小豬說」冷嘲熱諷，還有人公然叫囂，指「郭台銘你趕快來投降，記得把錢帶過來」，郭台銘也沉不住氣，在前天的基隆造勢大會回擊，痛斥兩個在野黨排擠他攻擊他。
邱毅認為，郭台銘有沒有可能退出大選？當然不排除有這種可能，但在野黨這麼羞辱他，欺負他，又擺明就是貪圖他的錢，把他當成凱子耍，「人爭一口氣，佛受一爐香」，就逼得郭台銘上梁山，非選到底不可，柯文哲也犯錯，自己支持度節節下滑，年輕選票大量流向賴清德，卻採取「堅壁清野」，關閉與國民黨和郭台銘的溝通門戶。
「現在的侯友宜不能只是消極的爭老二，要表現出與賴清德爭天下的積極態度」，邱毅表示，國民黨裡表現最好的就是侯，最近進步很多，尤其郭台銘提出邀請柯侯喝咖啡時，只有他大方的善意回應，可惜他受制於金溥聰和國民黨主席朱立倫，他的陣營也缺乏可以痛打民進黨，炮擊賴清德的人才，白白錯失許多可以加分的機會。