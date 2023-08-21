中共軍演威脅針對賴清德？兩岸學者曝北京「一兼二顧」做法

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對於這次中共軍演的時間是否為要轉移中共內部經濟問題，或是不想觸怒美國，張五岳表示，這兩者應該都沒有關係，中共若要轉移國內的經濟壓力方法有很多，但這次軍演的時機點來看，除了在發言中很清楚的表明針對賴清德，另一方面則是因為美日韓高峰會中，三國更緊密的結合，以及聯合聲明針對北京的看法；主要是對台灣以及對美國。
至於後續在選舉期間或有元首出訪，也不排除中共持續軍演？張五岳說，面對台灣選舉，北京方面對於台灣有三張牌來影響大選，第一是文攻，就是中台辦發言人、負責人持續對台發言；第二是武嚇，也就是軍事演習，第三則是動用貿易制裁，讓台灣民眾感受不只是戰爭與和平，還有經貿利益的選擇。
除了軍演之外，也針對台灣的農產品、台灣聚碳酸酯（PC塑料）課徵16.9%至22.4%的反傾銷稅，以及包括討論中止海峽兩岸經濟合作架構協定（ECFA）、以及重新對於台灣貿易壁壘的調查，從文攻、軍演到經貿，張五岳研判這些都將成北京在選舉期間對台的主旋律。
至於中共是否會真的終止ECFA？張五岳認為機率並不高，目前北京對於台灣的經貿報復做法是從各項產品中下手來進行懲罰，從課稅、禁止進口等方面對台灣進行影響，但ECFA則是早收清單的539項商品的重新加徵10%的關稅，兩者雖互有相關，但實則有所不同，若中國終止ECFA，則代表兩岸的經貿脫鉤、兩岸的互利互惠不再存在，反而少了一個手段能影響台灣的民意，所以他認為不太有可能會終止ECFA。