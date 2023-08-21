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中共軍演威脅針對賴清德？兩岸學者曝北京「一兼二顧」做法

▲淡江大學兩岸研究中心主任認為，中共軍演除了針對賴清德，還要回應美日韓大衛峰會。（圖／總統府提供）
▲淡江大學兩岸研究中心主任認為，中共軍演除了針對賴清德，還要回應美日韓大衛峰會。（圖／總統府提供）

記者邱新博／台北報導

副總統賴清德結束訪巴拉圭行程之後，中共解放軍宣布8月19日至22日，在南海海域進行射擊演習，對此外界認為，中共宣布軍演是針對副總統賴清德。對此，淡江大學兩岸研究中心主任張五岳認為，北京針對賴清德的意涵是很清楚的，但另一方面是要一兼二顧，回擊美日韓峰會。

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中國大陸東部戰區新聞發言人施毅19日表示，解放軍東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓；他還說，此次軍演，重點在演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。他還強調，這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，引發台灣各界嚴厲譴責。

對於這次中共軍演的時間是否為要轉移中共內部經濟問題，或是不想觸怒美國，張五岳表示，這兩者應該都沒有關係，中共若要轉移國內的經濟壓力方法有很多，但這次軍演的時機點來看，除了在發言中很清楚的表明針對賴清德，另一方面則是因為美日韓高峰會中，三國更緊密的結合，以及聯合聲明針對北京的看法；主要是對台灣以及對美國。

至於後續在選舉期間或有元首出訪，也不排除中共持續軍演？張五岳說，面對台灣選舉，北京方面對於台灣有三張牌來影響大選，第一是文攻，就是中台辦發言人、負責人持續對台發言；第二是武嚇，也就是軍事演習，第三則是動用貿易制裁，讓台灣民眾感受不只是戰爭與和平，還有經貿利益的選擇。

除了軍演之外，也針對台灣的農產品、台灣聚碳酸酯（PC塑料）課徵16.9%至22.4%的反傾銷稅，以及包括討論中止海峽兩岸經濟合作架構協定（ECFA）、以及重新對於台灣貿易壁壘的調查，從文攻、軍演到經貿，張五岳研判這些都將成北京在選舉期間對台的主旋律。

至於中共是否會真的終止ECFA？張五岳認為機率並不高，目前北京對於台灣的經貿報復做法是從各項產品中下手來進行懲罰，從課稅、禁止進口等方面對台灣進行影響，但ECFA則是早收清單的539項商品的重新加徵10%的關稅，兩者雖互有相關，但實則有所不同，若中國終止ECFA，則代表兩岸的經貿脫鉤、兩岸的互利互惠不再存在，反而少了一個手段能影響台灣的民意，所以他認為不太有可能會終止ECFA。

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