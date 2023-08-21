高雄電動公車比例六都第一 往2050淨零排放目標邁進
交通部長王國材、市長陳其邁今（21）日出席「高雄公車Go Green綠能新躍進 行駛2500萬公里」記者會，見證高雄市7家客運業者共同宣示未來將往「市區公車2030年全電動」目標邁進，並承諾協助業者改善經營環境，期盼達成2050淨零排放目標。
記者鄭婷襄／高雄報導
市長陳其邁指出，為達成「2050淨零排放」目標，高雄市提出多元化永續政策，包含鼓勵客運業者購買電動公車、今年更加碼高雄市公車業者1.9億補貼，改善司機待遇。
陳其邁也特別提到高雄市幅員遼闊面積廣大，公共運輸發展需持續擴展，感謝行政院、交通部等中央單位的全力支持落實「交通平權」理念，透過導入幸福高雄GO小黃公車服務，讓偏遠地區的民眾能有便利的交通接駁服務；市區部分也期待能早日全面將視公車電動化，以利銜接市區公車路網捷運化，期鼓勵民眾使用公共運輸外，加速淨零碳排城市目標。
交通部長王國材肯定高雄市與中央一同為淨零碳排目標努力，除了運具種類最多，電動公車比例六都第一外更是率先全國推出399月票，港都客運電動公車里程數達2,500萬公里，代表電動公車技術已有一定成熟度。交通部將持續鼓勵國內車輛製造業者打造高品質、低汙染及國產化的車輛，目標在2030年將公車全面電動化，未來將全力支公車電動化及路網捷運化。