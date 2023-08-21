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全家霜淇淋「七夕限一天」買1送1！7-11美式21元　家樂福送金沙花

▲8月22日七夕情人節當天限定，全家霜淇淋「不限口味、不限支付方式」買1送1。（圖／業者提供）
▲8月22日七夕情人節當天限定，全家霜淇淋「不限口味、不限支付方式」買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

七夕情人節超殺優惠來了！全家明（22）天祭出七夕一日限定好康，霜淇淋不限口味、不限支付方式都享買1送1，約會散步記得去吃冰。7-11哈根達斯買10送10進入倒數，七夕則有大杯美式20杯520元，若再自備杯子扣5元，單杯最低21元開喝。

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情人節一人一支冰，吃在嘴裡、甜在心裡，尤其最新綜合莓果口味特別適合戀人，絕美紅白配色更是熱戀中的顏色。全家宣布明（22）天七夕情人節，一日限定快閃霜淇淋優惠，且不限會員、不限支付方式，到門市就可享霜淇淋買1送1。

▲全家霜淇淋在七夕當天「免會員、不限支付」皆買1送1。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋在七夕當天「免會員、不限支付」皆買1送1。（圖／業者提供）
7-ELEVEN日前發動哈根達斯買10送10，活動進入倒數尾聲，即日起至8月22日前，哈根達斯迷你杯、雪糕全系列任選買10送10，若使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三支付結帳，滿222元再折22元。

此外，APP行動隨時取也有寄杯好康，多款現煮飲品在明（22）日開賣多杯組520元，包括大杯美式20杯520元，相當於5.8折，若是搭配環保杯扣5元，每杯最低21元開喝。

📍7-11 APP｜8月22日至8月28日
◾大杯拿鐵／卡布奇諾任14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾大杯美式20杯520元 ，5.8折（原價45元、特價26元）
◾黑糖珍珠撞奶13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品拿鐵7杯520元，8.3折（原價90元、特價74元）
◾純奶茶/純奶青16杯520元 ，6.5折（原價50元、特價33元）

▲7-11祭出七夕飲料優惠。（圖／業者提供）
▲7-11祭出七夕飲料優惠。（圖／業者提供）
家樂福更是浪漫大放送，8月22日七夕情人節當天，在超市店結帳櫃檯或是量販店服務中心，出示為該所在店給予的Google評分5顆星畫面，可免費獲得米奇／米妮金沙花1支，2款隨機贈送。量販每店限量100支、超市每店限量20支。

▲家樂福打5星評論免費送米奇米妮金沙花。（圖／業者提供）
▲家樂福打5星評論免費送米奇米妮金沙花。（圖／業者提供）

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