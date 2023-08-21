全家霜淇淋「七夕限一天」買1送1！7-11美式21元　家樂福送金沙花

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7-ELEVEN日前發動哈根達斯買10送10，活動進入倒數尾聲，即日起至8月22日前，哈根達斯迷你杯、雪糕全系列任選買10送10，若使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三支付結帳，滿222元再折22元。
此外，APP行動隨時取也有寄杯好康，多款現煮飲品在明（22）日開賣多杯組520元，包括大杯美式20杯520元，相當於5.8折，若是搭配環保杯扣5元，每杯最低21元開喝。
📍7-11 APP｜8月22日至8月28日
◾大杯拿鐵／卡布奇諾任14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾大杯美式20杯520元 ，5.8折（原價45元、特價26元）
◾黑糖珍珠撞奶13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品拿鐵7杯520元，8.3折（原價90元、特價74元）
◾純奶茶/純奶青16杯520元 ，6.5折（原價50元、特價33元）
家樂福更是浪漫大放送，8月22日七夕情人節當天，在超市店結帳櫃檯或是量販店服務中心，出示為該所在店給予的Google評分5顆星畫面，可免費獲得米奇／米妮金沙花1支，2款隨機贈送。量販每店限量100支、超市每店限量20支。