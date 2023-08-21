曹桓榮指拿雲豹兩子公司政治獻金 李柏毅：請以同標準檢視侯友宜
國民黨高雄立委參選人曹桓榮今（21）日指出，雲豹能源旗下子公司政治獻金集中捐給新潮流系的花媽六小福，京承能源的政治獻金只給李柏毅、高閔琳、何權峰、邱俊憲、簡煥宗、許乃文等花媽六小福，辰宇能源給海派及其他新潮流議員，唯一重複的是李柏毅，民進黨高雄立委參選人、議員李柏毅表示一切程序光明磊落，皆可受公評，若照國民黨標準，侯友宜兩屆收贈3777筆政治獻金也應該一一檢視。
記者鄭婷襄／高雄報導
李柏毅指出，在政治獻金法規範下，他的政治獻金來源皆依法收受、申報，並可由公開資訊查閱，且自己團隊都有查詢捐贈公司財務狀況，確保前一年度盈餘，才會依法開立政治獻金收據。同時，也有針對捐贈者過去有無爭議事件做過查詢，一切程序光明磊落，皆可受公評。
李柏毅呼籲，國民黨參選的新人，不要為了政治聲量惡意扭曲事實，將他參選兩屆選舉收贈的兩次政治獻金，抹黑成一次收了兩份政治獻金，企圖誤導民眾。
李柏毅說，政治獻金法原本立意就是要讓合法公司敢誠實申報。若照國民黨標準，侯友宜兩屆收贈3777筆政治獻金也應該一一檢視，這當中是否有新北建商、營造業及其家屬，並向社會大眾公布；李柏毅並強調，國民黨勿用不當連結、張冠李戴的影射來誤導大眾，不要以烏賊戰術、抹黑誠實申報的人。