明年總預算歲出入創新高　蔡英文：蔡政府投資未來非債留子孫

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蔡英文裁示指出，感謝院長所帶領的行政團隊，在兼顧國內外經濟情勢，以及政府財政穩健原則下，完成中央政府總預算案的籌編作業。明年度的中央政府總預算，歲入2兆7092億元，和歲出2兆8818億元，都再度創下歷史新高。與此同時，即便面臨疫後全球經濟放緩，但台灣經濟情勢穩健，帶來稅收成長，明年依法編列了1150億元的還債金額，也創下23年來的最高。
蔡英文說，最近很多關於政府財政的討論，也充斥許多不實指控。有些人的疑惑是，蔡英文政府8年預算年年成長，還執行各項特別預算，為什麼負債比卻能夠減少。她說明原因在於，台灣的總體經濟規模變得更大了，台灣的整體國力變得更強了；讓政府有能力做更多事，也有餘裕還更多的債。
台灣的GDP，從其上任時，2016年的17.5兆，大幅成長到今年的23兆，成長了將近6兆，成長的幅度，超過2年的中央政府總預算。
蔡英文表示，從2016到2022年，台灣平均經濟成長率是3.4%，高於全球平均。即使受到今年全球經濟衰退的影響，但台灣從2016年到2023年上半年的平均成長，仍然是亞洲四小龍第一。也因此台灣從2017年起，總預算連續6年有歲計賸餘，甚至連續5年賸餘超過千億。
蔡英文指出，台灣的經濟成長，要歸功於2300萬人民的共同打拚。但這8年台灣經濟脫胎換骨的關鍵之一，就是政府加大對基礎建設的投資，而其中以特別預算支應的「前瞻基礎建設」，更加強了投資的力道。
蔡英文說，基礎建設的強化也迎來投資台灣大爆發。這幾年下來，投資台灣三大方案，加上境外資金回台審查金額超過2兆，外資加碼投資台灣也增加2兆，驅動台灣經濟成長動能。
蔡英文表示，台灣搶在美中貿易變局前，快速推動產業轉型，不僅挺過全球百年大疫，維持經濟穩健成長，還搶進全球供應鏈重組的關鍵位置，更扭轉了過去依賴中國單一市場的路徑。經濟成長的果實要和全民共享，受到百年大疫衝擊的台灣人民和產業，政府更有責任要拉大家一把。
蔡英文指出，這幾年來，台灣加薪、減稅、增福利；在疫情中，團結防疫守台灣，以特別預算因應各項防疫需求、產業協助外，還發放三倍券、五倍券。在疫後時代，再以特別預算撐住產業動能，還全民普發6000元。
更重要的是，政府謹守財政紀律。蔡英文說，在上任時中央政府的長期債務，已經累積達到5兆3,988億元。但在她任內，總預算舉債923億元，特別預算舉債1兆1237億元。總共舉債1兆2160億元，但也還債達到7810億元。
蔡英文也提到政府有借有還，因此到了今年7月底，包括總預算和特別預算，中央政府的實際債務是5兆8338億元，只增加了4350億元；長期負債比，則是從2016年的33%，下降到今年7月底的27.2%。
今年瑞士洛桑管理學院（IMD）的「財政情勢」評比，台灣從2016年的第12名，大幅進步到第6名。同時，台灣的整體競爭力，從2016年的14名進步到第6名；在人口超過2000萬的經濟體中，連續3年蟬聯全球第一。這些數據都是公開透明，並且依法受立法院和審計機關監督，「政府不可能做假帳，國際評比更不可能說謊」。
蔡英文提及，一個企業，要不斷投資先進製程，才能永續成長，相對地，一個國家也是。蔡英文政府做的，就是投資未來，不是債留子孫；蔡英文政府做的，是開源節流、穩健財政、壯大國家。
蔡英文表示，她知道有人會說，數字冷冰冰。但她要說的是，數字不是冷冰冰，數字會說話，而且建設和福利也是活生生，在大家的生活周遭。
此外蔡英文說，行政院所報告年度總預算中，社福支出金額最高，也增加最多。其中長照總體預算，從2016年，只有54億元，到今年647億元，明年更會達到876億元。
而少子女化對策的預算，今年首次突破千億，明年更將創下1201億元的新高。政府會持續提升「長照2.0」，也會繼續推動「0到6歲國家跟你一起養」，照顧更多長輩，幫助年輕家庭減壓。
預算金額次高的是教科文支出。由中央投入包括前瞻預算的323億元，協助地方在2年內，完成全國3400多所學校「班班有冷氣」的不可能任務。
蔡英文提及，進一步落實教育平權，是政府努力不懈的目標。副總統賴清得所提議「減免私立大專學雜費每年3萬5000元」的計畫，已經編入明年度的總預算，預計明年2月的新學期開始實施，219億元的相關預算全數新增，不會排擠既有的教育資源。
除了護國神山，也要孕育護國群山。蔡英文說，明年度整體科技發展預算也逼近2000億元，六大核心戰略產業的推動預算也有所成長。而明年度淨零轉型的預算，也將比今年成長45%，達到將近1千億元的規模。台灣要在全球追趕「2050淨零排放」的道路上，大步前進。
另這幾年國防改革也逐步展現成果。蔡英文說，陸軍八輪裝步戰鬥車，今年底將完成683輛的撥交，首批M1A2T戰車也將出廠。空軍的勇鷹號高教機已經完成16架交機。F-16A/B型戰機性能提升，今年底將完成全數141架改裝工程。海軍、海巡的國艦國造，到今年底，將交船91艘各式艦艇，而第一艘潛艦原型艦，也可望在下個月如期下水。
關於改善國軍營舍環境。蔡英文說明，總共103案、222棟的「興安專案」計畫，明年將有豐碩的進度，到明年底，預計完成90案，超過6萬名國軍在軍旅生涯中，將有更舒適的生活環境。
相較於2016年的3596億，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5%。台灣必須持續強化自我防衛能力，展現自我防衛的決心，確保國家安全與利益，也爭取更多國際支持。
要守護國家外，也要建設地方，蔡英文說，均衡城鄉發展也是重要的施政方向。自己剛就任時，整體公共建設預算，只有約3000億元，今年已經超過5800億元，明年將會再成長，達到5886億元，其中包含了844億元的前瞻預算。
也逐年增加對地方的協助。明年度統籌稅款及一般性補助款，將成長10%，達到6346億元，再加上各部會計畫型的補助，對地方財政挹注規模，將突破9000億元；在中央的協助下，地方政府的財政也有所好轉。「不會讓地方破產，一貫的信念是，建設不分黨派，每一個人的故鄉都要照顧。」
蔡英文說，明年度的中央政府總預算，是自己8年執政最後一本總預算。但蔡英文的執政團隊，仍然一本初衷，謹守財政紀律，建設國家、照顧人民、壯大台灣。
明年度的中央政府總預算案，將提報本周四的行政院會。蔡英文指出，在行政院通過總預算案後，她要請行政團隊，務必清楚、完整地，向社會說明總預算案的籌編歷程、政府各面向重要的施政規劃，以及政府維持財政穩定的努力。
而面對全球經濟成長放緩，以及國際政經局勢快速變遷的挑戰，她也要請行政團隊，以穩健財政為基礎，審慎規劃各項施政，務必妥善分配資源，並且按照預算確實執行。
蔡英文也希望，在立法院下個會期，朝野政黨能夠善盡監督及審議之責，也能支持總預算案，為更好的台灣共同打拚。另強調，國家的整體實力成長，來自於全民的共同努力，台灣是民主國家，所有的數據都是公開透明。
而攸關預算跟財政問題涉及高度專業，蔡英文坦言，繁雜的數據確實容易被誤解，希望所有的公眾人物在討論財政時，能夠基於事實，善盡查證的責任。而不管是人民的疑問，或是錯誤解讀，執政團隊都要強化溝通說明。
最後蔡英文說，自己的任期剩下不到一年，所以執政團隊沒有一天可以鬆懈，每一天都要為台灣下一個階段的發展，「打下更好、更堅實的基礎」。