今年七夕單身反而有好運！命理師指名「3生肖」　財神親自找上門

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Top 3：兔
屬兔的人今年犯太歲，運勢可能被另一半帶賽，但單身的兔子反而財運很好，容易買什麼賺什麼。
Top 2：猴
單身的生肖猴，比較不用顧到周圍的情人感受，因此與重要人士談生意都能談成，與客戶可約當日吃飯，都能談到不錯的佳績。
Top 1：鼠
屬鼠又單身的朋友，若你從事的事業是有業績壓力的人，可以選擇在當天加班，說不定會業績爆棚財運興旺。
除了生肖部分之外，小孟老師也提醒，七夕這天有「4星座」可能遇到破財危機。
🟡七夕小心破財「4星座」
處女座：多去平價餐廳
情人節可能因為不清楚餐廳的點餐方式，導致亂點一通後消費變高，建議可以選擇平價簡單的餐廳，不僅讓你與另一半可以吃飽，還可以留一些錢買禮物。
雙魚座：別聽信另一半做投資。
七夕當天不建議聽情人的話做投資，因為很有可能不好意思拒絕，就在不清楚的情況下投資，有機率導致投資失利，讓你和另一半的未來發展尷尬。
雙子座：別拜訪另一半的家人
七夕情人節當日不建議拜訪情人的家長，因為是重要節日，將會需要準備昂貴的禮物讓對方家人對你留下好印象，大費周章去籌備之外，節日買禮物也容易買到比較貴的，因此建議避開會比較好。
射手座：廟裡拜拜須謹慎
七夕當天去拜拜容易因為不清楚拜法，而亂買週邊販賣的供品，而且廟口周圍的東西容易賣得比較貴，讓你吃虧上當，因此建議應提早準備自己喜歡的東西，拜完還可以不浪費。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。