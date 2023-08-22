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今年七夕單身反而有好運！命理師指名「3生肖」　財神親自找上門

▲命理專家小孟老師表示，有「3生肖」在今年七夕前後，若保持單身反而會有更好的運勢。（圖／Shutterstock）
▲命理專家小孟老師表示，有「3生肖」在今年七夕前後，若保持單身反而會有更好的運勢。（圖／Shutterstock）

記者潘毅/綜合報導

今（22）日是一年一度的「七夕」情人節，是傳說中牛郎織女每年唯一能相見的日子，因此被視為充滿愛情能量的一天。不過命理專家小孟老師卻表示，有「3生肖」在今年七夕前後，若保持單身反而會有更好的運勢。

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🟡七夕單身運勢更好「3生肖

Top 3：兔
屬兔的人今年犯太歲，運勢可能被另一半帶賽，但單身的兔子反而財運很好，容易買什麼賺什麼。

Top 2：猴
單身的生肖猴，比較不用顧到周圍的情人感受，因此與重要人士談生意都能談成，與客戶可約當日吃飯，都能談到不錯的佳績。

Top 1：鼠
屬鼠又單身的朋友，若你從事的事業是有業績壓力的人，可以選擇在當天加班，說不定會業績爆棚財運興旺。

▲現今七夕的種種活動多為商人的噱頭。（示意圖，圖中人物與當事者無關／擷取自pexels）
▲小孟老師提醒，在七夕當天有4星座朋友要小心破財危機。（示意圖／pexels）
除了生肖部分之外，小孟老師也提醒，七夕這天有「4星座」可能遇到破財危機。

🟡七夕小心破財「4星座」

處女座：多去平價餐廳
情人節可能因為不清楚餐廳的點餐方式，導致亂點一通後消費變高，建議可以選擇平價簡單的餐廳，不僅讓你與另一半可以吃飽，還可以留一些錢買禮物。

雙魚座：別聽信另一半做投資。
七夕當天不建議聽情人的話做投資，因為很有可能不好意思拒絕，就在不清楚的情況下投資，有機率導致投資失利，讓你和另一半的未來發展尷尬。

雙子座：別拜訪另一半的家人
七夕情人節當日不建議拜訪情人的家長，因為是重要節日，將會需要準備昂貴的禮物讓對方家人對你留下好印象，大費周章去籌備之外，節日買禮物也容易買到比較貴的，因此建議避開會比較好。

射手座：廟裡拜拜須謹慎
七夕當天去拜拜容易因為不清楚拜法，而亂買週邊販賣的供品，而且廟口周圍的東西容易賣得比較貴，讓你吃虧上當，因此建議應提早準備自己喜歡的東西，拜完還可以不浪費。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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