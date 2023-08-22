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2023七夕情人節快樂！「牛郎織女故事、祝福語、七夕貼圖」懶人包

▲2023七夕情人節到來，關於牛郎織女的故事、七夕祝福語、情人節圖片、貼圖懶人包一次收。（圖／Unsplash）
▲2023七夕情人節到來，關於牛郎織女的故事、七夕祝福語、情人節圖片、貼圖懶人包一次收。（圖／Unsplash）

記者黃韻文/綜合報導

今（22）日是農曆七月初七的「七夕」，又名乞巧節、七巧節、七姐誕、七娘生。自漢朝以後，「七夕」有了牛郎與織女一年一會的傳說，被譽為「東方情人節」。若是有情人，記得祝對方七夕情人節快樂，單身的人也能趁今天拜月老、開運，旺桃花、求得好姻緣。《 NOWnews今日新聞》整理七夕由來、祝福語、打卡文案、七夕貼圖，陪你應景過節。

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📌七夕情人節英文
情人節的英文是Valentine’s Day，中國的七夕情人節就是Chinese Valentine’s Day 。

因此「七夕情人節快樂」英文是Happy Chinese Valentine's Day，其他說法還有Double Seventh Festival，或是Qixi Festival。

📌牛郎織女故事
關於牛郎與織女的愛情故事有百百種版本，最廣為流傳的說法，相傳織女是天帝最小的孫女，有一天七仙女下凡洗澡時，牛郎相依為命的老牛（實為天上的金牛，犯天條被貶到凡間），突然開口說話要牛郎去將織女的衣服藏起來，因此織女無法返回天上，留在凡間嫁給牛郎，過著幸福的日子。

天帝得知織女私自下凡勃然大怒，立刻將織女捉回，牛郎一路追趕到天庭，卻被王母娘娘用金簪劃出一道銀河分隔兩人，最後被兩人動容的天帝，命喜鵲搭橋讓他們每年七月七日這天能相會團聚。

律師呂秋遠眼中的七夕，牛郎是渣男、織女是受家暴者。（圖／翻攝自網路）
律師呂秋遠眼中的七夕，牛郎是渣男、織女是受家暴者。（圖／翻攝自網路）
📌LINE七夕特效
想讓聊天室更有Fu，LINE夏日煙火聊天室特效限時登場，即日起至8月23日上午10時前，輸入「夏日」、「花火」、「煙火」任一組關鍵字，就能召喚出絕美燦爛的煙火。

📌七夕文案、情人節祝福語
 ◾假裝看不見，餘光千百遍。

◾「你是年少的歡喜」，這句話反過來也是你。

◾²⁰²³/⁰⁸⁻²² ❥𝑨𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖祝我們，一直是我們。

◾快樂有很多種，見到你是第一種。

◾遇見你之後，我才猛然覺得，這一生，怎麼夠。

◾我只看了你一眼，你卻要了我一生。

◾你的過去我來不及參與，你的未來我奉陪到底。

◾人間有風，有雨，有陽光，還有一個不錯的你。

◾你是我遇見所有美好裡的剛剛好。

◾希望是你，最好是你，一定是你。

◾夏天來了，才發現想了你一個春季。

◾論喜歡你，我是天下第一。

📌七夕圖片長輩圖

▲七夕情人節卡片、長輩圖。（圖／FORMOSA！貼圖酷）
▲七夕情人節卡片、長輩圖。（圖／FORMOSA！貼圖酷）
▲七夕情人節卡片、長輩圖。（圖／FORMOSA！貼圖酷）
▲七夕情人節卡片、長輩圖。（圖／FORMOSA！貼圖酷）
▲七夕情人節卡片、長輩圖。（圖／FORMOSA！貼圖酷）
▲七夕情人節卡片、長輩圖。（圖／FORMOSA！貼圖酷）
▲七夕圖片長輩圖。
▲七夕圖片長輩圖。
▲七夕情人節卡片、長輩圖。（圖／FORMOSA！貼圖酷）
▲七夕情人節卡片、長輩圖。（圖／FORMOSA！貼圖酷）
📌七夕貼圖

📍LINE發票管家 × 快樂鵝鵝們（點此下載）
下載期限：2023/9/13
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「LINE發票管家 × 快樂鵝鵝們」。（圖／取自LINE）
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📍路易威登 七夕情人節限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/14
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「路易威登 七夕情人節限定貼圖」。（圖／取自LINE）
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