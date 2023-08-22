2023七夕情人節快樂！「牛郎織女故事、祝福語、七夕貼圖」懶人包

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情人節的英文是Valentine’s Day，中國的七夕情人節就是Chinese Valentine’s Day 。
因此「七夕情人節快樂」英文是Happy Chinese Valentine's Day，其他說法還有Double Seventh Festival，或是Qixi Festival。
📌牛郎織女故事
關於牛郎與織女的愛情故事有百百種版本，最廣為流傳的說法，相傳織女是天帝最小的孫女，有一天七仙女下凡洗澡時，牛郎相依為命的老牛（實為天上的金牛，犯天條被貶到凡間），突然開口說話要牛郎去將織女的衣服藏起來，因此織女無法返回天上，留在凡間嫁給牛郎，過著幸福的日子。
天帝得知織女私自下凡勃然大怒，立刻將織女捉回，牛郎一路追趕到天庭，卻被王母娘娘用金簪劃出一道銀河分隔兩人，最後被兩人動容的天帝，命喜鵲搭橋讓他們每年七月七日這天能相會團聚。
📌LINE七夕特效
想讓聊天室更有Fu，LINE夏日煙火聊天室特效限時登場，即日起至8月23日上午10時前，輸入「夏日」、「花火」、「煙火」任一組關鍵字，就能召喚出絕美燦爛的煙火。
📌七夕文案、情人節祝福語
◾假裝看不見，餘光千百遍。
◾「你是年少的歡喜」，這句話反過來也是你。
◾²⁰²³/⁰⁸⁻²² ❥𝑨𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖祝我們，一直是我們。
◾快樂有很多種，見到你是第一種。
◾遇見你之後，我才猛然覺得，這一生，怎麼夠。
◾我只看了你一眼，你卻要了我一生。
◾你的過去我來不及參與，你的未來我奉陪到底。
◾人間有風，有雨，有陽光，還有一個不錯的你。
◾你是我遇見所有美好裡的剛剛好。
◾希望是你，最好是你，一定是你。
◾夏天來了，才發現想了你一個春季。
◾論喜歡你，我是天下第一。
📌七夕圖片長輩圖
📌七夕貼圖
📍LINE發票管家 × 快樂鵝鵝們（點此下載）
下載期限：2023/9/13
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📍路易威登 七夕情人節限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/14
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