威廉波特少棒／台灣大谷范宸竣發威！桃園龜山16年來首度擊敗日本

由美國世界少棒聯盟（Little League Baseball） 所舉辦的第76屆世界少棒錦標賽，又稱為世界少棒大賽（Little League World Series）。今（18）日在美國威廉波特（Williamsport）舉行，代表台灣的桃園市龜山國小少棒隊在首戰告捷合力演出無安打比賽，今（22）日再度擊敗日本，是日本在16年前獨立設區以來，首度擊敗日本代表隊，先發投手范宸竣主投3局送出6次三振，加上邱則瑋4局上送出2次三振，最終龜山國小以10：0完封日本，提前結束比賽。 我是廣告 請繼續往下閱讀 龜山少棒隊此役再度派出陣中王牌投手范宸竣先發。他主投3局送出6次三振、1次四壞，未被擊出安打。中繼的邱則瑋4局上送出2次三振，結束賽事，這是台灣隊史第4次無安打比賽，為1973年以來台灣首度連續場次締造這項紀錄。12歲的范宸竣被稱為是「台灣大谷」，能投擅打，此役直球最快飆到82英里（約132公里），換算美國職棒大聯盟球速達107英里（約172公里）。桃園龜山國小全隊共擊出4支安打，加上日本投出9次保送，讓代表日本的東京都武藏府中隊投手群毫無招架之力，，1局下許邵傑在2人出局，二、三壘有人情況下，擊出右外野深遠的二壘安打，為球隊打回2分。桃園龜山3局下一口氣攻下6分，4局下，桃園龜山攻占滿壘，隨後靠對方暴投再下一城。謝品浤接著揮出三壘方向滾地球，對方接球失誤，桃園龜山一口氣完成10分領先。 威廉波特少棒／台灣大谷范宸竣開轟狂飆9K！龜山國小首戰完全比賽桃園新明國中奪LLB世界次青少棒冠軍！台灣隊史第9座U12世界盃少棒／世界第二！中華隊勇奪亞軍 完整賽事排名戰績U12世界盃少棒／中華隊高聖凱賽後也哭了！「希望國中還能見面」