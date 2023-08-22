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日本女神清原果耶來台見許光漢「愛上豬肉蛋餅」　自封快一秒小姐

▲清原果耶喜歡台灣蛋餅，愛吃到在家自己做。（圖／甲上）
▲清原果耶喜歡台灣蛋餅，愛吃到在家自己做。（圖／甲上）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

翻拍國片《消失的情人節》的日本電影《快一秒的他》將於9月1日在台上映，電影女主角是近期跟許光漢合作拍台日新片《青春》的清原果耶，她接受台灣媒體視訊訪問宣傳《快一秒的他》，透露台灣的蛋餅讓她留下深刻印象，好吃到在日本找材料自學料理，喜愛程度可見一斑。

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▲《快一秒的他》中，清原果耶（右）遇到時間停止。（圖／甲上）
▲《快一秒的他》中，清原果耶（右）遇到時間停止。（圖／甲上）
《快一秒的他》劇情描述在郵局工作的皇一（岡田將生 飾）邂逅彈著吉他高歌的櫻子（福室莉音 飾），總是快世界一秒的男孩早一步暈船，以為終於找到真命天女，並精心安排煙火約會，隔日醒來卻腦袋一片空白！皇一向警方報案自己遺失了「昨天」，沒想到破解懸案的關鍵，竟然藏在海角天涯的信箱裡。更奇怪的是，每天帶著相機來買一張郵票、總是慢世界一秒的女孩麗華（清原果耶 飾），早已掌握一切祕密。

電影中，有一幕時間暫停的橋段，清原果耶必須搬運岡田將生到海邊，聊起拍攝過程，清原果耶表示：「因為岡田將生不能動也不能眨眼睛，我覺得拍這樣的戲2人都要配合，這次是我要一人拉著他，所以我事前有先跟岡田將生打過招呼，如果搬運過程讓他覺得哪裡不舒服、會痛的話，還請他多包涵。」

清原果耶表示平常沒有「搬運男生」的經驗，拍攝當下覺得很重、很困難，但感覺到飾演的麗華很努力想完成拍紀念合照，為她的努力感到開心。其中還包含拉人力車的橋段，清原果耶透露工作人員有事前教學，拉的時候後方也有人協助，「實際拉之後發現很好拉，因為是靠槓桿原理，不是靠自己的力量，女生也能拉，所以畫面才會看起來很輕鬆」。

電影中的清原果耶是「慢一秒」小姐，但現實生活中的她自認是「快一秒」類型，清原果耶說：「訪問的時候我需要一邊思考，一邊講話，所以會比較慢，但我私底下都會規劃好自己一整天的行程表，例如幾點起床、幾點吃飯，做什麼都比較仔細，不會過慢半拍悠悠哉哉的生活。」

《快一秒的他》導演山下敦弘、編劇宮藤官九郎、男主角岡田將生6月曾旋風訪台宣傳作品，當時清原果耶沒機會隨行，但她透露曾來台工作2次，表示非常喜歡台灣的食物和天氣，尤其是蛋餅讓她留下深刻印象，「食物很合我的胃口，讓我覺得很放鬆，我第一個喜歡的食物是蛋餅，因為有很多口味我都覺得很好吃，我在日本有嘗試找蛋餅的材料，但還是覺得在台灣品嚐比較好。最喜歡的蛋餅是豬肉口味，加醬油膏、起司還有脆脆的肉，這些口味我都很喜歡」。

訪問最後，清原果耶也對台灣觀眾表示《快一秒的他》是一部讓人看完後，會感到放鬆、充滿能量的暖心作品，她說：「我每次看都會想說，啊這邊應該要這樣演會更好，但這部作品我是可以帶著率真的心情去看它，希望很多人能去欣賞，也希望電影能為大家的日常帶來一些正能量，希望台灣的觀眾會喜歡。」

▲電影中，清原果耶為了跟岡田將生拍紀念合照，在時間禁止下把他拖到海邊。（圖／甲上）
▲電影中，清原果耶（左）為了跟岡田將生拍紀念合照，在時間停止的情況下把他拖到海邊。（圖／甲上）

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