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遺憾徐耀昌退黨！鍾東錦感嘆：苗栗財政困難　蔡英文上任才獲協助

鍾東錦說，苗栗財政反而是蔡英文上台後財政才有改善。（圖／資料照）
鍾東錦說，苗栗財政反而是蔡英文上台後財政才有改善。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

前苗栗縣長徐耀昌凌晨在臉書宣布宣布退出國民黨，更感嘆「國民黨在密室政治中迷失方向」。無黨籍苗栗縣長鍾東錦今（22）日回應，聽到消息「有點心痛又有點遺憾」，更透露，徐耀昌當縣長時，中央對苗栗財政艱困的情況非常冷漠，反而是總統蔡英文上台後財政才有改善，且在徐輸掉初選時，黨中央也未給予關心，也許黨有派人關心，「就不會讓事情爆發不可收拾」。

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徐耀昌日前出席鴻海集團創辦人郭台銘造勢活動，脫稿喊出「下架國民黨」，國民黨考紀會已函請陳述意見。不過，徐耀昌今天凌晨卻在臉書拋出震撼彈，宣布退出國民黨。

徐耀昌提及，百年大黨是榮耀也是遺憾，榮耀的是在前總統蔣經國領導下見證台灣成為世界經濟奇蹟，遺憾的是國民黨在密室政治中迷失方向，脫離民意、失去政權，導致無數優秀的黨內同志黯然退場，「國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂。」

鍾東錦表示，聽到徐耀昌退黨消息「真的有點心痛又有點遺憾」，不過還是要給予尊重，徐耀昌上任後後，受到的委屈很難跟外面的人解釋，因為上任負債市府員工薪水發不出來，當時國民黨執政還有一年五個月，不管窟窿多大，當時黨中央執政團隊有很大責任。

鍾東錦也說，曾聽到徐耀昌說，當時去到行政院，見了時任前行政院長、財政部長，但兩人都對苗栗縣財政艱困非常冷漠，讓苗栗縣政府員工薪水拖了很長時間，「那陣子我看他的疲憊與辛勞，反而是小英總統上任後，財政有中央協助才漸漸改善」。

鍾東錦感嘆，徐耀昌到8年屆滿退休，本來有他還有想法想要為鄉親服務，不過因為現在潮流改變，在國民黨初選以些微差距輸了民調，「有時我覺得，黨中央在冷情冷暖時，適時伸出手，甚至找立委來關心也好」，這動作其實沒有這麼難，如果黨主席可以親自到訪，等到事情爆發僵在那裡不可收拾，「我做小老弟的人，也不太好講太多話。」

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