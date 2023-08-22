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口條成致命傷！侯友宜民調落後苦苦追趕　卻頻在公開場合發言被噓

▲侯友宜自從宣布參選總統後，頻頻口誤被大眾檢視。（圖／資料照）
▲侯友宜自從宣布參選總統後，頻頻口誤被大眾檢視。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜長年因口才不好，頻頻口誤，在受訪時遇到不想正面回答的問題時，總會以「侯侯做代誌」回應，被譏為「侯侯GPT」，宣布代表國民黨參選總統後，口條成為其致命傷，在出席學生論壇上時，不只自帶立委陳以信「護駕」，還有學生認為，與侯友宜問答很像「在跟阿公聊天」，對此《NOWnews今日新聞》盤點侯友宜近日來的口誤事蹟，提供讀者檢驗。

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淡水阿給

侯友宜曾在淡江大學演說時，把淡水阿給唸成阿「ㄐㄧˇ」，引起討論，雖然事後侯友宜受訪時改口，歡迎全台灣的人都來淡水吃阿給「ㄍㄟˇ」，但其荒謬的口誤也引發全民議論。

政大校園論壇

侯友宜曾到政治大學和學生座談，提出許多與青年有關的政見，不過，來到學生提問環節時，被問及國防議題，侯友宜卻回答美國懲罰性關稅，再被問到假如爭取2024失利，會怎麼對新北市民負責，侯友宜則回答「新北有山有海」，侯友宜實問虛答的情況，導致其負面聲量飆升，甚至遭學生大酸根本是問A答B，在回應性別平權議題時，還說「年輕朋友因為現在兩性平權都要上班」、「每一個都要去上班，上班孩子誰照顧」，不只失言，連論述能力都受到質疑。

台大校園總統馬拉松

經過政治大學學生論壇的慘痛經驗後，侯友宜再到台大參加學生論壇，但這次帶了座談活動主持人、立委陳以信前往，卻被質疑是找人「護駕」，因為陳以信不只在侯友宜回答前，先幫侯「畫重點」，且侯回答完後，還會再幫忙補充，還被台北市議員苗博雅狠酸，是在擔任HoHoGPT維護工程師。

稱謝龍介是「沒選上的議員」

侯友宜曾到台南出席活動，在介紹去年參選台南市長失利的前市議員謝龍介時，卻稱呼他是「沒選上的市議員」，不僅如此，侯友宜也曾在新北三重舉辦粉絲見面會時指出，謝龍介沒選上台南市長，是「台南人沒眼睛、沒福氣」，遭民進黨總統參選人賴清德批評國民黨「真的沒有民主自由的DNA」。

716公平正義遊行

侯友宜日前出席由網紅「館長」陳之漢，與時代力量前立委黃國昌舉辦「716公平正義遊行」，侯友宜上台致詞時表示，自己會跟大家站在一起，拚司法改革、居住正義，但卻因致詞時間已超過10分鐘，遊行也定調「絕對不是為特定政黨或參選人造勢」，侯友宜卻在台上高喊「 公平、正義、侯有宜」，遭台下群眾以倒讚、噓聲伺候。

820還路於民大遊行

820「還路於民大遊行」上週末登場，侯友宜卻又面臨口誤風波，由於侯友宜遲到，國民黨立委游毓蘭先幫侯暖場，未料，游毓蘭卻脫口要把改善的責任交給「下一任總統侯友宜」，這句話顯然違反了主辦單位禁止宣傳的規定，讓侯友宜一接麥克風就被噓。

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