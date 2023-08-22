一日三停電　藍轟政府把高雄當二等公民

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李明璇指出，假如真如照民進黨說的台灣不缺電、備載容量又充足，怎麼會因為一些偶發事件就造成停電？現在人民在日常生活樣樣都需要用到電，停電對民眾的生活造成非常大的影響，我們卻只看到民進黨政府不但老是推諉卸責，民進黨的民意代表更是默不作聲，完全沒有把人民放在第一位，令人感到遺憾。
晚間7時左右，鳳山區又發生路燈停電，疑似因為小松鼠碰觸路燈路線造成停電，鳳山區立委候選人鍾易仲怒轟，這短短半年來鳳山三不五時就停電，一出事就推給小動物，鳳山區是高雄第一大行政區，位處城市發展核心，停電頻率之高超乎異常。這種荒誕戲碼一再上演，台電至今束手無策，他認為高雄地區中央民代的監督力道明顯不足，必須換人做做看，否則難以進步改善。
到了晚間9時許，三民區再度發生無預警大規模停電事件，計有1400多戶市民家中遭到無預警停電，三民區立委候選人黃柏霖怒批炎炎夏日的夜晚讓市民燥熱難耐，過去王美花部長諷刺高雄是鄉下所以小動物很多造成停電，三民區算高雄的市中心，怎麼還是發生無預警的大規模停電？黃柏霖指出三民區轄內還有多間醫療機構及大型院所，雖然都有不斷電系統，但有穩定的能源與供電是政府責無旁貸的義務，黃柏霖也質疑市民被熱到夜不能寐，現任中央民代怎麼都不見人影？