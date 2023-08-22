鹽田夕陽享樂 在地企業推出「井仔腳鹽田藝術節」

結合美食、音樂、舞蹈、燈光、夜光風箏及鹽田野餐等多樣化元素的「鹽田．夕陽．享樂」活動，於上周末圓滿結束，吸引不少國、內外遊客專程前往，獲得極佳評價。而這次受邀活動開幕，同時也攜手【十鼓擊樂團】、【台南市市民交響樂團】帶來演出的在地企業晉基建設也計畫於井仔腳瓦盤鹽田推出守護台灣360年鹽業文化，結合藝文表演團體、北門在地商家、學校的「井仔腳鹽田藝術節」，企圖打造文化、產業、旅遊三項結合的雲嘉南全新計畫。
記者林怡孜/綜合報導
經營井仔腳瓦盤鹽田接續獲得2021世界百大永續故事獎、2022年「亞太永續行動獎」金獎以及「台灣永續行動獎」銅獎、2023柏林旅展生態旅遊銀星獎的台灣守護文創公司說明：「北門井仔腳是深具文化內涵的地方，我們希望能夠擴大場域影響力、串聯周圍景點、商家，發展成長時間停留的深度旅遊。」
台灣守護文創公司董事長陳仁昌表示：「感謝我們的相關企業晉基建設，不僅長期投入台灣鹽業文化的推廣，這次更協助我們提出【井仔腳鹽田藝術節】計畫，概念一出就獲得各界熱烈響應，我們自己也非常期待接下來的發展，一定可以讓井仔腳瓦盤鹽田成為再造台灣鹽產業的應許之地。」
【井仔腳鹽田藝術節】策劃單位晉基建設董事長廖淑芬表示：「晉基是一間以永續發展為目標的企業，不僅在建築本業上實踐ESG永續策略，在公益活動中更以推廣續傳文化，宣傳台灣在地故事為己任。我認為當你真的深愛這片土地，你說出的話、做的事就會跟同樣抱有熱情的人產生共鳴，這也是我們推行【井仔腳鹽田藝術節】的初衷，希望藉由我們拋磚引玉吸引不管是藝文表演團體、旅行業者、美食商家、在地生活的大家共同來守護、推廣台灣鹽業文化，一起成為這塊鹹鹹土地最好的宣傳者。」