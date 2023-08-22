蕭敬騰七夕放閃未婚妻！Summer曝生子進度 「不想和不能生不同」
蕭敬騰今年6月時求婚大16歲的經紀人Summer（林有慧）成功，之後更是不避諱，在社群媒體放閃，今（22）日正逢一年一度的七夕情人節，蕭敬騰、Summer則是在各自的社群媒體上，分享為雜誌拍攝的七夕情侶照，Summer面對外界關心的生子進度，也給出答案：「不想生和不能生是不一樣的。」
記者吳雨婕/綜合報導
Summer在社群媒體上貼出與蕭敬騰的親密照，發文提到：「一個熱愛工作和生活的普通女性，從事藝人經紀20多年。最近沾旗下藝人蕭敬騰的光引起大家的關注，佔用了大家時間，不好意思。」Summer透露，起初因為職業的關係，覺得不該影響蕭敬騰的事業，所以不支持蕭敬騰公開戀情，直到蕭敬騰在他30歲時，與她討論著未來，才知道男方的堅定。
Summer講起外界關心的生子話題，提到：「結婚和生子，過去從來都不在我的努力清單中，因為我知道，真愛不是靠我努力就會來的。不想生和不能生是不一樣的。這些年我們思考無數次，對我們而言，生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛，但這是一個選擇，不是一個任務，請不要為我們擔心，因為我們每一天，都很開心並羨慕著我們自己的生活。」
蕭敬騰則是轉發他與Summer為在雜誌拍攝的情侶照，甜蜜表示：「認識她之後，我變成大家認識的我。七夕情人節快樂。」