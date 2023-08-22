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出席青年國會會議　游錫堃：民主政治非永遠存在、需要大家捍衛

▲游錫堃出席「2023青年國會立法院會議」開幕式，強調民主政治不是永遠存在，根據資料顯示全球60多個國家民主萎縮，民主需要大家捍衛。（圖／游錫堃辦公室提供）
▲游錫堃出席「2023青年國會立法院會議」開幕式，強調民主政治不是永遠存在，根據資料顯示全球60多個國家民主萎縮，民主需要大家捍衛。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

立法院長游錫堃今（22）日出席亞太公共事務協會所舉辦「2023青年國會立法院會議」開幕式，致詞時表示，有句話是「時代創造青年、青年創造時代」，台灣是一個民主自由的國家，這些成就除了是全民共同努力成果外，也是過去一代一代年輕人創造出來，另強調民主政治不是永遠存在，根據資料顯示，全球60多個國家民主萎縮，民主是需要大家捍衛，看到這麼多學生的參與，就讓他感到很放心。

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游錫堃今日出席「2023青年國會立法院會議」開幕式，首先歡迎學生們來到立法院，他也發現今年參加的人數高於往年，表示年輕人更加關注公共事務，是非常好的現象，也讚許學生們願意關注公共議題、國會運作，這樣的熱忱非常值得尊敬。

游錫堃表示，有句話是「時代創造青年、青年創造時代」，現代台灣是一個民主自由的國家，今年2月由英國《經濟學人》公布的2022年全球民主指數報告，台灣的民主成果表現亮眼，在167個國家與地區中名列全球第10，蟬聯亞洲第1；另外根據美國人權組織「自由之家」今年公布的2023年全球自由指數，台灣在210個國家與地區中排名第17，蟬聯亞洲第2。

游錫堃說，完全自由國家在亞洲非常少，可以看出台灣在國際上非常受到肯定。這些成就除了是全民共同努力的成果，也是由過去一代一代年輕人創造出來。另提及自己從威權時代走到民主時代，1979年時，當年他31歲，台灣發生了美麗島事件，被判刑者超過220人。1981年他和蘇貞昌、謝長廷、陳水扁，趙少康等人開始從政，這些都是歷史上青年對於民主成果的重要見證。所以今天看到這麼多青年來參與，他感到很高興及安慰。

游錫堃也引用美國前總統傑佛遜所言「自由之花需要經常用愛國者和暴君的鮮血來澆灌」。他說，台灣民主成果是經過很多先賢流血流淚，包括1979年美麗島事件、至今未破案的林宅血案及陳文成命案等，相信這些案件與當時政府有關。台灣民主過程會有暴君，但是也會有愛國者，如果未來台灣民主突然又出現暴君，那時候必須有另一批愛國者來對抗，所以民主不是一直存在，必須是全民共同守護的。

游錫堃說，今年是2023年，同時也是民主國會30年，在1992年12月29日時國會全面改選、1993年就職，推算台灣民主政治是從1993年開始。另強調，民主政治不是永遠存在，美國自由之家做了自由評比同時，也發表資料顯示全球有60個國家的民主是萎縮的，民主是需要大家捍衛，看到這麼多學生的參與，就讓他感到很放心。

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