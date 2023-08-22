赴環境部揭牌　蔡英文讚首任部長盼「政策推進更有效率」

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蔡英文表示，她要特別介紹首任環境部長薛富盛，薛擔任過8年中興大學的校長，也是材料工程領域的教授，對於透過材料科技的研發來達到節能減碳，並進一步強化循環經濟的發展與落實，有深厚的研究，更有長期推動的經驗。
蔡英文也提到，在薛富盛擔任興大校長的期間，興大的南投校區，不但成立台灣第一所「循環經濟研究學院」，也規劃了大學城智慧微電網、氫燃料及太陽能創能系統等，成為結合教學和實務的最佳典範。當時他更宣示，政府訂定2050年淨零排放目標，興大校園則要在2040年，提前達成100%的淨零碳排。
蔡英文表示，目前全球都面臨氣候變遷的挑戰，加速淨零轉型的進程、落實永續發展，更是台灣提升競爭力刻不容緩的任務，薛是具有行政經驗與行動力的科學家，相信以他的專業，一定能讓改制後的環境部發揮更大的功能，讓政策的推進更有效率。
蔡英文說明，這次環境部改制的有三項重點。首先新設「氣候變遷署」，來統籌因應氣候變遷及溫室氣體減量的工作。在這個月初，台灣碳權交易所正式成立，未來像是碳費機制及《氣候變遷因應法》相關子法的修訂，有了不同單位齊心合作，就能加速進行。
其次為新設「資源循環署」。蔡英文表示，以前環保署的治理重點是放在「後端的污染防治」，但是「資源循環署」成立後，重點將會提升為整體的「資源循環」。推動「資源循環零廢棄戰略」，從「前端產源」到「後段去化」，對於事業廢棄物的流向和循環，都能妥善處理，更能邁向循環經濟與零廢棄的目標。
蔡英文指出，第三則是將成立「國家環境研究院」，作為氣候科學與環境治理科技的研究單位。該單位將會與國科會合作，打造台灣氣候科學研究的生態系統。她相信扎實的科學基礎研究，才能為氣候和環境治理打造堅實後盾。
蔡英文表示，回顧過去，在1987年8月22日，即36年前的今天，台灣成立了環保署。在不同階段處理過台灣許多的環境問題，如垃圾問題、空氣污染和河川污染的難題，也隨著社會和經濟的發展，訂立許多法規，像是《海洋污染防治法》、《環境基本法》及《環境教育法》等。
蔡英文感謝歷任16位署長，一棒接一棒帶領同仁，為台灣的環保付出許多努力，並帶來豐碩成果。今天環境部的揭牌，不僅代表政府為了因應國際趨勢，推動相關政策的決心，也代表社會對環境保護有更高的期待。
蔡英文提到，薛富盛過去擔任興大工學院院長時，就支持台灣重要的環保運動，也長期關注台灣環保運動的發展。她期待環境部能繼續秉持專業，強化與社會的溝通，一起努力改變台灣的生活環境。並期盼藉由改制，各個單位都能加速落實國家重要的施政目標，為台灣的環境永續、淨零轉型盡一份心力。