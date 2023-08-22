側寫／接任中信金代理董座　許舒博輕量級出手卻成時代格鬥家

我是廣告 請繼續往下閱讀
究竟要練就多少功力，才能宛如鴨子划水般，水下奮力划動，水上卻能表現的一如既往、閒適自得？
許舒博出身於政治世家，或許是在政壇大老父親許文志的政治薰陶下，早早深諳政治運作技巧，他在超過10年的立委任期中，問政風格直接了當、邏輯清晰，當時的他敢說重話、據理力爭，格外受到矚目。
約莫在2010年時，許舒博以黑馬之姿獲得諸多壽險大老一面倒的支持，成為壽險公會理事長，充分展現他另起爐灶的政治企圖和韌性。這位「壽險業新兵」看似異軍突起，能夠一舉奪得壽險公會大位卻是其來有自。
早在公會理事長改選前的好幾個月，許舒博就已積極走訪各壽險公司，深入了解各家面臨的困境，此舉不僅成功拉攏人心，更讓壽險業大老欽佩不已。當時擁有新兵與立委雙重身分，有官員質疑恐讓監理機關金管會面臨空前壓力，不過，最終仍在經過他細心溝通後，成功獲得高層支持。
政治圈「非友為敵」，但在一場餐敘或公開活動中，總能看到許舒博與各個不同立場的政黨人士交頭接耳、有說有笑，且無論是在過去的馬政府時代，抑或是如今蔡政府執政，他也都能巧妙的與執政黨建立良好融洽的關係。
「台灣有97%企業屬中小企業，其中8成是服務業，但服務業業態多元、政府主管機關分散，要做好上級服務單位的角色，就必須集合眾人之力！」許舒博近期常以商總理事長身份出鏡，在疫情使服務業接近崩潰之際，只要讓他一逮到機會接觸媒體或政府官員，他定滔滔不絕地提出改善產業現況建言。
西裝鼻挺、眼鏡與油頭是許舒博的基本標配，人群中，他高大的身影很難讓人忽略他的存在，正如同他在政經界的貢獻與價值，「我從疫情中嚐到了『孤獨』的滋味，也著實體認到，身為領導人必須了解基層之苦。」從前的許舒博能做到敢衝敢撞與圓滑並進，現在的許舒博則多了許多政治人物缺少的真誠與同理。
許舒博近日化身「超強救火隊」，將代理中信金董座職6個月，曾有身邊人士透露「他很會溝通協調，永遠可以在『不可能』中找到成功的方案。」這次，許舒博同樣面露輕鬆、傻傻一笑前往「解決問題」的路上，宛如李小龍輕量級出手，卻成無法取代的時代格鬥家。