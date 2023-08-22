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側寫／接任中信金代理董座　許舒博輕量級出手卻成時代格鬥家

▲許舒博近日化身「超強救火隊」，將代理中信金董座職6個月。（圖／NOWnews資料照）
▲許舒博近日化身「超強救火隊」，將代理中信金董座職6個月。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

「我不會與李小龍比武，他太快，太猛，中一拳會讓人直接昏倒。」這是美國跆拳道之父李俊九過去對李小龍武術的評價。才剛出線拿下中信金代理董座職的許舒博，曾透露自己是「李小龍迷」，「我年輕時會打拳，我力氣大，打得遠，但我方向抓不準，打得不好！」即使無法習得偶像的武術技藝，他在政經界說服溝通與解決事情的能耐，卻如同李小龍般的拳擊「輕量級出手堪比重量級」。

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仔細回想，每個階段的許舒博貌似都「身兼多職」，擔任立法委員、壽險公會理事長、商業總會理事長與副理事長、台壽保險董座與副座等職位的時間點，皆高度重疊，但在每每見到這位「斜槓壯年」時，他都還是一副老神在在、一派輕鬆的樣子。

究竟要練就多少功力，才能宛如鴨子划水般，水下奮力划動，水上卻能表現的一如既往、閒適自得？

許舒博出身於政治世家，或許是在政壇大老父親許文志的政治薰陶下，早早深諳政治運作技巧，他在超過10年的立委任期中，問政風格直接了當、邏輯清晰，當時的他敢說重話、據理力爭，格外受到矚目。

約莫在2010年時，許舒博以黑馬之姿獲得諸多壽險大老一面倒的支持，成為壽險公會理事長，充分展現他另起爐灶的政治企圖和韌性。這位「壽險業新兵」看似異軍突起，能夠一舉奪得壽險公會大位卻是其來有自。

早在公會理事長改選前的好幾個月，許舒博就已積極走訪各壽險公司，深入了解各家面臨的困境，此舉不僅成功拉攏人心，更讓壽險業大老欽佩不已。當時擁有新兵與立委雙重身分，有官員質疑恐讓監理機關金管會面臨空前壓力，不過，最終仍在經過他細心溝通後，成功獲得高層支持。

政治圈「非友為敵」，但在一場餐敘或公開活動中，總能看到許舒博與各個不同立場的政黨人士交頭接耳、有說有笑，且無論是在過去的馬政府時代，抑或是如今蔡政府執政，他也都能巧妙的與執政黨建立良好融洽的關係。

「台灣有97%企業屬中小企業，其中8成是服務業，但服務業業態多元、政府主管機關分散，要做好上級服務單位的角色，就必須集合眾人之力！」許舒博近期常以商總理事長身份出鏡，在疫情使服務業接近崩潰之際，只要讓他一逮到機會接觸媒體或政府官員，他定滔滔不絕地提出改善產業現況建言。

西裝鼻挺、眼鏡與油頭是許舒博的基本標配，人群中，他高大的身影很難讓人忽略他的存在，正如同他在政經界的貢獻與價值，「我從疫情中嚐到了『孤獨』的滋味，也著實體認到，身為領導人必須了解基層之苦。」從前的許舒博能做到敢衝敢撞與圓滑並進，現在的許舒博則多了許多政治人物缺少的真誠與同理。

許舒博近日化身「超強救火隊」，將代理中信金董座職6個月，曾有身邊人士透露「他很會溝通協調，永遠可以在『不可能』中找到成功的方案。」這次，許舒博同樣面露輕鬆、傻傻一笑前往「解決問題」的路上，宛如李小龍輕量級出手，卻成無法取代的時代格鬥家。

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