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新冠疫苗打哪隻手臂有差？研究：打同側免疫反應較強

新冠疫苗打哪隻手臂有差？研究：打同側免疫反應較強
新冠疫苗打哪隻手臂有差？研究：打同側免疫反應較強

Heho健康

接種新冠疫苗時，你是否有留意要打哪隻手臂？如今最新一篇刊登在《eBioMedicine》研究，發現接種加強劑打時，與上劑疫苗打在同手臂上，能產生較多的殺手 T 細胞、免疫反應較強，但感染科醫師認為：「引起的免疫反應並非從手開始，或許數據上有統計上的差異，但不見得每個人都能按照這樣做，畢竟國內習慣都是習慣注射在『非慣用手』」。

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同處免疫細胞再受刺激！產生較大反應

許多人新冠疫苗都接種超過三劑以上，但每一劑施打都是在同隻手臂上嗎？近期德國所進行的研究，針對 303 名接種過完整 mRNA 疫苗受試者中，比較施打在同一隻手臂、與不同隻手臂差異，結果發現接種加強劑 2 周後，接種在同一隻手臂的受試者「殺手T細胞」的數量，明顯比注射在不同手臂者更多。

同隻手臂受試者的殺手 T 細胞的數量增加了 67%，對照組非同隻手臂的組別則增加 43%，但為什麼疫苗打不同手臂會有這樣的差異？研究推測，在於淋巴結中的免疫細胞在同一個地方受到重新刺激，就會產生更大的免疫反應。



免疫反應強不等於有更好的保護力

根據研究結果認為，同側疫苗接種都會引起強烈免疫反應，未來可支持同側接種方式，新光醫院感染科主任黃建賢說：「免疫反應不是從手開始，舉例像是最早 AZ 疫苗是用病毒當載體，現在則是用疫苗把蛋白打進去，產生身體的免疫反應，可能統計上出現有數據差異，但臨床上並未去要求要接種在同隻手臂。」

「研究若認為是同一隻手較好，其實台灣都符合這樣條件，若民眾慣用手是右手通常會打左手，避免副作用影響到工作，加上兩劑並非時間很近施打，通常不會去思考上次打哪裡、這次要再打哪裡，多數民眾都是打在同隻手臂。」黃建賢解釋道。

國家傳染病基金會前醫學主任威廉·沙夫納博士（William Schaffner）說：「儘管研究顯示出更強的免疫反應，但研究人員不能確定在同一隻手臂中接種加強劑帶來更好或更持久的保護力。」

對於這樣的研究結果，黃建賢也持同樣想法：「打完疫苗之後抗體會上升，但是上升跟是否會感染的保護力，並沒有完全正相關，並非驗到抗體就能真正能夠抵抗病毒，但疫苗無疑對於防重症、死亡仍有保護力。」

每半年出現新強勢變異株釀一波流行

雖然近期整體疫情看似穩定，但新冠變異株 BA.2.86、EG.5 蠢蠢欲動，多數民眾已經將新冠肺炎視為常態化，別忘了病毒持續會變異，疫苗雖趕不上病毒變異速度，即便疫苗是 BA4.5 非 XBB ，但仍有交叉保護的機會。

黃建賢就臨床上觀察：「今年看到重症、死亡病人幾乎都是『沒有』打疫苗族群，今年在五月開放之後有一波大規模感染，感染住院、重症、死亡的個案都有，最近這一週才明顯降下來。」 

雖然疫情降溫也不能大意，黃建賢坦言：「根據過去三年觀察國外病毒的演化機制發現，病毒幾乎每半年就會有一個新的病毒株出來，新變異病毒株當成為主流株時，可能又會有一波新感染，等於每半年可能就會有波疫情。」

因此，政府仍鼓勵今年還沒有打過新型新冠疫苗，特別是長者還是要趕快施打，避免隨著時序進入秋冬之後，隨時有可能有一波新的疫情可能有機會再上來。



參考文獻：Differences in SARS-CoV-2 specific humoral and cellular immune responses after contralateral and ipsilateral COVID-19 vaccination
諮詢專家：新光醫院感染科黃建賢主任

文、王芊淩／圖、巫俊郡

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 新冠疫苗打哪隻手臂有差？研究：打同側免疫反應較強

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