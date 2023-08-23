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許多人新冠疫苗都接種超過三劑以上，但每一劑施打都是在同隻手臂上嗎？近期德國所進行的研究，針對 303 名接種過完整 mRNA 疫苗受試者中，比較施打在同一隻手臂、與不同隻手臂差異，結果發現接種加強劑 2 周後，接種在同一隻手臂的受試者「殺手T細胞」的數量，明顯比注射在不同手臂者更多。
同隻手臂受試者的殺手 T 細胞的數量增加了 67%，對照組非同隻手臂的組別則增加 43%，但為什麼疫苗打不同手臂會有這樣的差異？研究推測，在於淋巴結中的免疫細胞在同一個地方受到重新刺激，就會產生更大的免疫反應。
免疫反應強不等於有更好的保護力
根據研究結果認為，同側疫苗接種都會引起強烈免疫反應，未來可支持同側接種方式，新光醫院感染科主任黃建賢說：「免疫反應不是從手開始，舉例像是最早 AZ 疫苗是用病毒當載體，現在則是用疫苗把蛋白打進去，產生身體的免疫反應，可能統計上出現有數據差異，但臨床上並未去要求要接種在同隻手臂。」
「研究若認為是同一隻手較好，其實台灣都符合這樣條件，若民眾慣用手是右手通常會打左手，避免副作用影響到工作，加上兩劑並非時間很近施打，通常不會去思考上次打哪裡、這次要再打哪裡，多數民眾都是打在同隻手臂。」黃建賢解釋道。
國家傳染病基金會前醫學主任威廉·沙夫納博士（William Schaffner）說：「儘管研究顯示出更強的免疫反應，但研究人員不能確定在同一隻手臂中接種加強劑，帶來更好或更持久的保護力。」
對於這樣的研究結果，黃建賢也持同樣想法：「打完疫苗之後抗體會上升，但是上升跟是否會感染的保護力，並沒有完全正相關，並非驗到抗體就能真正能夠抵抗病毒，但疫苗無疑對於防重症、死亡仍有保護力。」
每半年出現新強勢變異株釀一波流行
雖然近期整體疫情看似穩定，但新冠變異株 BA.2.86、EG.5 蠢蠢欲動，多數民眾已經將新冠肺炎視為常態化，別忘了病毒持續會變異，疫苗雖趕不上病毒變異速度，即便疫苗是 BA4.5 非 XBB ，但仍有交叉保護的機會。
黃建賢就臨床上觀察：「今年看到重症、死亡病人幾乎都是『沒有』打疫苗族群，今年在五月開放之後有一波大規模感染，感染住院、重症、死亡的個案都有，最近這一週才明顯降下來。」
雖然疫情降溫也不能大意，黃建賢坦言：「根據過去三年觀察國外病毒的演化機制發現，病毒幾乎每半年就會有一個新的病毒株出來，新變異病毒株當成為主流株時，可能又會有一波新感染，等於每半年可能就會有波疫情。」
因此，政府仍鼓勵今年還沒有打過新型新冠疫苗，特別是長者還是要趕快施打，避免隨著時序進入秋冬之後，隨時有可能有一波新的疫情可能有機會再上來。
參考文獻：Differences in SARS-CoV-2 specific humoral and cellular immune responses after contralateral and ipsilateral COVID-19 vaccination
諮詢專家：新光醫院感染科黃建賢主任
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 新冠疫苗打哪隻手臂有差？研究：打同側免疫反應較強