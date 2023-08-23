康寧大學攜手歐嘉隆　巨幅彩繪牆關注多元性別健康

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▲康寧學校財團法人康寧大學與荷蘭商歐嘉隆有限公司台灣分公司共同舉辦揭幕儀式，進行長達55公尺的大型彩繪創作，共同呼籲「尊重多元性別，共創喜悅健康」。
歐嘉隆贊助校園牆面翻新創作 導入公共藝術文化樣貌台灣於民國94年開始積極推動性別主流化工作，性別平等政策理念亦以期待各界可提供性別平等的健康照顧，讓不同性別權益能確實獲得保障。陳溪清校長說明，康寧以創新、創意、創未來為校訓，本計畫合作歐嘉隆台灣公益贊助台灣獨立畫師進行校園牆面翻新創作，帶入性別主流化的議題，並且產學合作不僅藉由非正式活動之潛在教育管道，導入團體公共藝術創作的活動，並期待師生與社區民眾能持續促進提升健康識能與藝術素養。
歐嘉隆台灣總經理Jeremy指出，歐嘉隆總公司自2021年起，於世界各地透過大型彩繪壁畫宣導健康意識，台灣分公司更與康寧大學合作規劃構圖，圖面設計包含醫護、製藥人員及民眾等三種角色呈現協力守護，彩繪風格更融合台灣在地元素，包含梅花鹿、龍山寺、中正紀念堂等，展出國內多元文化樣貌，以及對台灣多元性別社群健康的承諾。
康寧學校財團法人康寧大學長期照護學系主任兼商業資訊學院院長陳秀珍教授表示，本次彩繪計劃特別安排在康寧大學校外圍牆，針對全校112位及65教職員學生及民眾調查後發現，有九成認為彩繪不但能讓校園與社區連結提升注入健康營養的元素外，學生也表示看完後有助校園美觀的藝術美感與多元性別健康意識素養的延伸，也是永續校園指標的具體象徵。
TW-NON-110144 Aug/2023
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58980
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