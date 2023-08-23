美式賣場「環氧乙烷」頻傳，是一級致癌物，４食材食物多留意！

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環氧乙烷主要為清潔、滅菌用：招名威教授表示，環氧乙烷具有消滅或抑制細菌、黴菌、真菌等效果，原本用途主要於工業清潔、消毒器具。後來也因其特性，發現在極低劑量下對於微生物有強大的傷害性，對人體傷害相對不大，因此後續延伸運用於醫療器材、食品加工器材、農藥等，例如常見用於撲滅穀物、果實、堅果的蟲害、沙門氏桿菌、黴菌等，美國、加拿大等國就核准使用作為農藥以此滅菌，多以噴氣、蒸氣等方式進行。
環氧乙烷為一級致癌物：然而環氧乙烷雖然在極低劑量下對人體影響相對不大，但本身還是被國際列為一級致癌物，在高劑量、長期接觸下依舊有致癌風險。
對人體實際影響不大：不過在低劑量、以及吃到的機會並不多的情況下，對於人體影響及傷害，主要還是在於工人進行滅菌或清潔作業時，眼、口、鼻接觸造成相關刺激或輕微傷害，致癌的案例則相對極少。另外，由於環氧乙烷屬水溶性，可水洗清除，而在極低劑量下是可受人體代謝而不會累積於體內的。
環氧乙烷事件並非首次出現？知名冰淇淋、泡麵都曾出現。
招名威教授也指出，其實環氧乙烷事件在台灣也不是第一次發生，日前也有過知名美國冰淇淋、知名韓式泡麵等傳出環氧乙烷的消息，推測就是與當中食材有堅果、以及器材消毒，未妥善處理或把關有所關聯。
如何避免吃到環氧乙烷？專家：４食材食物可多留意！
招名威教授表示，環氧乙烷許多進口食物上都可能會有，不過有也不代表就會超標，若要避免，民眾可在該消息傳出時多留意相關類型的食品或食材，例如該次報出為某牌堅果冰淇淋，可多留意其他同產地的堅果冰淇淋。其他也包括較常以環氧乙烷滅菌的穀物、果實、堅果等，以及相關製程產品，例如雜糧麵包，特別是進口品。
真的吃到環氧乙烷怎麼辦？毒物專家：不用太緊張。
環氧乙烷能避免則避免，但若是看到新聞才知道該食物或食材有環氧乙烷，已經吃下肚也不用太過緊張，招名威教授表示，環氧乙烷出現在食物上即便超標通常也是在極低劑量，且身體能排出。還沒吃下肚的退貨或妥善丟棄即可。
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