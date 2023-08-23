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性事缺缺　竟是陰唇肥大惹的禍！

性事缺缺　竟是陰唇肥大惹的禍！
性事缺缺　竟是陰唇肥大惹的禍！

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】人夫注意了，老婆性趣缺缺也可能是陰唇肥大惹的禍！家住北部的一對新婚夫妻，最近在進行親密行為時，常常發生老婆有洞無法進入，或動不動就喊痛的尷尬狀況，讓老婆愈來愈抗拒房事。剛開始丈夫擔心老婆是不是對他沒性趣，經詢問後才知老婆對這種狀況也感到很困擾，不只是害怕房事，平常只要穿著貼身褲子時，私密處就容易磨擦破皮，嚴重還會造成行走困難，丈夫趕緊帶老婆到婦產科診所就醫，最後檢查發現元兇竟是老婆的陰唇肥大惹禍！

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陰唇比例異常容易感染　嚴重影響生活及性愛品質

婦產科診所院長郭安妮醫師表示，陰唇是女性生殖器的重要組成部分，包括大陰唇和小陰唇：小陰唇位於大陰唇內側，主要功能是保護尿道和陰道口，防止摩擦受傷和外來感染，同時也能保持陰部的濕潤狀態。然而，有些女性因天生陰唇肥大、過長，雖不影響日常排泄功能，卻很容易因長期外物摩擦造成破皮及發炎感染，甚至在愛愛時會擋住陰道入口，若伴侶沒有注意而強行進入，就可能產生陰唇撕裂傷，長期會影響性愛品質及雙方親密關係。

私密處整形　降低感染風險提升自信心

郭安妮醫師說，對於飽受陰唇肥大或過長問題困擾的女性，目前可以透過切除陰唇外側多餘的組織，使其恢復到正常大小、對稱且豐滿的狀態。另外小陰唇修整術，能使小陰唇完美地包覆在大陰唇內，能降低因長期不當摩擦引起的發炎感染風險。

對於經過多次分娩的女性來說，陰道肌肉也可能因為產程撕裂傷，造成陰道收縮能力下降，透過小陰唇修整術和陰道口縫合術就可以達到緊緻陰道效果，也能附帶提升夫妻性生活品質。另外如果在意私密處色素沉澱問題，也可以接受相關雷射修護療程，恢復陰部粉嫩感。

跟閨蜜醫師充分溝通　積極治療提高生活滿意度

郭安妮醫師提醒，不少女性對陰唇異常、陰道鬆弛或色素沈澱問題感到困擾卻不敢找醫師諮詢或治療，這是相當錯誤的迷思！建議將婦產科醫師當成閨蜜一樣，勇敢把困擾說出來，只要願意跟醫師充分溝通，目前的治療都不算困難。術前醫師會先確認患者理想的大小和形狀，再依據嚴重程度選擇手術室或門診進行手術即可，術後前兩天有少數人會輕微傷口出血，一般使用護墊即可改善，另外術後兩週內應避免劇烈運動，並於一周回診檢查，修護期通常兩週內即可恢復。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58936

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